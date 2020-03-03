с чего всё началось

Политика Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Общество Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию «Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.

Политика ВС отказал в иске о незаконности голосования по поправкам Верхровный суд отказался рассматривать иск, поданный 27 февраля членом московского УИК №2566 Александром Артемьевым о незаконности распоряжения президента России Владимира Путина о возложении на избиркомы обязанности организовывать голосование по поправкам в Конституцию.

Экономика Российские банки сократили выдачу кредитных карт В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Политика Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что решить проблему с РФ в связи с возможным противодействием после запуска Киевом нового телеканала на Крым и Донбасс можно было бы с помощью атомной бомбы.

Политика Названа самая непопулярная церковь Украины Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) оказалась самой непопулярной в стране, следует из опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Кино Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7» Выход седьмого сезона «Сваты» оказался под угрозой. Как сообщает ToDay News Ufa, со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.

Кино Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме про Бэтмена Кинокритики назвали 10 худших фильмов 2019 года Также к этой информации стоит прислушаться, потому что издание раньше всех рассказало о том, что Колин Фаррелл присоединился к новой трилогии Мэтта Ривза про Бэтмена в роли Пингвина, а Энди Серкис - в роли дворецкого Альфреда.