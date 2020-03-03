Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъТурция сбила сирийский военный самолет в Идлибе

Турецкие военные сбили сирийский военный самолет в провинции Идлиб, сообщило сирийское государственное агентство SANA.
Читать в источнике
Комментировать1,5K
с чего всё началось
"В рамках операции "Весенний щит" был сбит самолет типа L-39, принадлежащий силам [сирийского] режима", - сообщается в Twitter
 турецкого оборонного ведомства.
ТАСС04:27

Подробнее о событии

Турция сообщила об уничтожении самолёта ВВС Сирии

RT на русском11:22

Как Турции удается сбивать сирийские самолеты?

Взгляд.ру10:55

Минобороны Турции сообщило о сбитом сирийском самолете

РБК05:29

Военные Турции сбили самолет Сирии

Газета.Ru13:15

Минобороны Турции заявило, что военные сбили самолет сирийских ВС

ТАСС05:21

В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете

РИА Новости07:20

Турция сбила самолет сирийских ВС

Московский Комсомолец Турция05:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Политика

Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции

Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Интерфакс вчера в 08:24
Музыка

Российская группа Little Big поедет на «Евровидение»

Nur24.ru 00:10
Политика

Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии

Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом».
Lenta.ru 15:46
Футбол

Соболев назвал «Спартак» клубом номер один в России

ProstoProSport 06:28
Происшествия

Завершено следствие по делу историка Соколова

Коммерсантъ 10:41
Общество

Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию

«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.
Росбалт 06:07
Политика

ВС отказал в иске о незаконности голосования по поправкам

Верхровный суд отказался рассматривать иск, поданный 27 февраля членом московского УИК №2566 Александром Артемьевым о незаконности распоряжения президента России Владимира Путина о возложении на избиркомы обязанности организовывать голосование по поправкам в Конституцию.
Московский Комсомолец 10:40
Происшествия

Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей

Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 15:01
Хоккей

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Авангардом»

Реальное время 14:29
Армия и оружие

ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Комиссия ООН уличила Воздушно-космические силы (ВКС) России в военных преступлениях в Сирии.
Компания вчера в 07:45
Политика

В РПЦ раскритиковали поправку к Конституции о детях как о достоянии России

Поправка в Конституцию, в которой говорится, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации», — это «политтехнологический трюк», благодаря которому государство получит право отбирать детей у родителей.
Дождь 14:15
Политика

Америка начинает пересмотр итогов Второй Мировой с Калининграда

США начали информатаку на российские регионы.
Life.ru 12:03
Политика

Зеленский предложил нового кандидата в премьер-министры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру премьер-министра Украины, вице-премьера Дениса Шмыгаля, сообщает "Страна.ua".
Life.ru 14:19
Экономика

Российские банки сократили выдачу кредитных карт

В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM вчера в 00:16
Спорт

Коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ

Коронавирус подтвердили у двоих членов российской команды Gazprom-RusVelo, которые выступали в многодневке «Тур ОАЭ».
RT на русском 15:58
Единоборства

Александр Емельяненко упрекнул Канделаки в незнании бойцовского мира

РБК 14:55
Авто

Сверхнадежные автомобили. Какие машины проезжают 300 тысяч километров

Российская газета 01 марта в 07:10
Политика

Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что решить проблему с РФ в связи с возможным противодействием после запуска Киевом нового телеканала на Крым и Донбасс можно было бы с помощью атомной бомбы.
ТАСС вчера в 09:06
Политика

Мишустин назначил Тимура Максимова замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов.
ТАСС 14:10
Общество

Появилось видео дозаправки Ту-160 на скорости 600 километров в час

Минобороны показало видео дозаправки бомбардировщиков Ту-160 в воздухе.
Телеканал 360° 11:12
Происшествия

В Чебоксарах 13-летняя девочка утонула в школьном бассейне

Во время занятий по плаванию школьнице, находившейся в бассейне стало плохо. Преподаватель заметил и вытащил ее из воды.
Российская газета 06:39
Экономика

ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Коммерсантъ 10:23
Происшествия

Число погибших в Теннесси от торнадо выросло до 22

Число жертв торнадо в американской штате Теннесси возросло до 22, передаёт 3 марта CNN.
REGNUM 13:28
Политика

Названа самая непопулярная церковь Украины

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) оказалась самой непопулярной в стране, следует из опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Lenta.ru 08:06
Кино

Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

Выход седьмого сезона «Сваты» оказался под угрозой. Как сообщает ToDay News Ufa, со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
ToDay News Ufa 02:38
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:58
Кино

Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме про Бэтмена

Кинокритики назвали 10 худших фильмов 2019 года Также к этой информации стоит прислушаться, потому что издание раньше всех рассказало о том, что Колин Фаррелл присоединился к новой трилогии Мэтта Ривза про Бэтмена в роли Пингвина, а Энди Серкис - в роли дворецкого Альфреда.
Sputnik Таджикистан 11:52
Шоу-бизнес

Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой

Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
Суть событий 00:55
Футбол

«Арсенал» выиграл у «Сочи» благодаря дублю Луценко

Александр Кокорин счет сравнял на 64 минуте. Однако на 96 минуте встречи Луценко оформил дубль и вырвал победу для гостей.
LiveSport.ru 01 марта в 13:01
Политика

США сняли санкции с российских компаний

США исключили из санкционных списков две российские компании. Об этом сообщает американский Минфин.
Rusvesna.su вчера в 11:36
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное