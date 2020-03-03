Армия и оружие
КоммерсантъТурция сбила сирийский военный самолет в Идлибе
Турецкие военные сбили сирийский военный самолет в провинции Идлиб, сообщило сирийское государственное агентство SANA.
Читать в источнике
Оценить1,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Политика
Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции
Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Политика
Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии
Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом».
Футбол
Соболев назвал «Спартак» клубом номер один в России
Происшествия
Завершено следствие по делу историка Соколова
Общество
Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию
«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.
Политика
ВС отказал в иске о незаконности голосования по поправкам
Верхровный суд отказался рассматривать иск, поданный 27 февраля членом московского УИК №2566 Александром Артемьевым о незаконности распоряжения президента России Владимира Путина о возложении на избиркомы обязанности организовывать голосование по поправкам в Конституцию.
Происшествия
Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей
Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
Хоккей
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Авангардом»
Армия и оружие
ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Комиссия ООН уличила Воздушно-космические силы (ВКС) России в военных преступлениях в Сирии.
Политика
В РПЦ раскритиковали поправку к Конституции о детях как о достоянии России
Поправка в Конституцию, в которой говорится, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации», — это «политтехнологический трюк», благодаря которому государство получит право отбирать детей у родителей.
Политика
Америка начинает пересмотр итогов Второй Мировой с Калининграда
США начали информатаку на российские регионы.
Политика
Зеленский предложил нового кандидата в премьер-министры Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру премьер-министра Украины, вице-премьера Дениса Шмыгаля, сообщает "Страна.ua".
Экономика
Российские банки сократили выдачу кредитных карт
В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
Спорт
Коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ
Коронавирус подтвердили у двоих членов российской команды Gazprom-RusVelo, которые выступали в многодневке «Тур ОАЭ».
Авто
Сверхнадежные автомобили. Какие машины проезжают 300 тысяч километров
Политика
Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что решить проблему с РФ в связи с возможным противодействием после запуска Киевом нового телеканала на Крым и Донбасс можно было бы с помощью атомной бомбы.
Политика
Мишустин назначил Тимура Максимова замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов.
Общество
Появилось видео дозаправки Ту-160 на скорости 600 километров в час
Минобороны показало видео дозаправки бомбардировщиков Ту-160 в воздухе.
Происшествия
В Чебоксарах 13-летняя девочка утонула в школьном бассейне
Во время занятий по плаванию школьнице, находившейся в бассейне стало плохо. Преподаватель заметил и вытащил ее из воды.
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Происшествия
Число погибших в Теннесси от торнадо выросло до 22
Число жертв торнадо в американской штате Теннесси возросло до 22, передаёт 3 марта CNN.
Политика
Названа самая непопулярная церковь Украины
Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) оказалась самой непопулярной в стране, следует из опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Выход седьмого сезона «Сваты» оказался под угрозой. Как сообщает ToDay News Ufa, со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Кино
Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме про Бэтмена
Кинокритики назвали 10 худших фильмов 2019 года Также к этой информации стоит прислушаться, потому что издание раньше всех рассказало о том, что Колин Фаррелл присоединился к новой трилогии Мэтта Ривза про Бэтмена в роли Пингвина, а Энди Серкис - в роли дворецкого Альфреда.
Шоу-бизнес
Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой
Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
Футбол
«Арсенал» выиграл у «Сочи» благодаря дублю Луценко
Александр Кокорин счет сравнял на 64 минуте. Однако на 96 минуте встречи Луценко оформил дубль и вырвал победу для гостей.
Политика
США сняли санкции с российских компаний
США исключили из санкционных списков две российские компании. Об этом сообщает американский Минфин.