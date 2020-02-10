с чего всё началось

Ранее представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун заявил об ответных ударах после обстрела турецких военнослужащих в сирийском Идлибе. Как заявляли в Анкаре, пять турецких военнослужащих погибли и ещё пять были ранены в результате инцидента.

Экономика Белоруссия завалила российский рынок контрафактными сигаретами В январе в торговых точках практически на всей территории России продавались контрафактные сигареты, произведенные в Белоруссии.

Общество Немецкая медсестра сравнила врачей в России и Германии Немецкий врач Мария Герлиц после работы в одной из нижегородских больниц рассказала, чем врачи в России отличаются от своих коллег из Германии.

Происшествия В ДТП в Туве два человека погибли и девять пострадали Два человека погибли, еще девять получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Улуг-Хемском районе Тувы, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

Экономика Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене Документ предполагает, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам Сбербанка единовременно при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене продажи.

Политика WSJ: минюст США может предъявить обвинения основателю ЧВК Blackwater Министерство юстиции США может предъявить обвинения основателю частной военной компании Blackwater Эрику Принсу в связи предполагаемыми нарушениями по торговле оружием, а также ложными показаниями в конгрессе США по делу о "российском вмешательстве", сообщает издание Wall Street Journal.

Шоу-бизнес Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику фигуры Ксения Собчак в одном из последних выпусков шоу "Вечерний Ургант" раскритиковала фигуру Тины Канделаки и заявила, что сколько бы та не занималась в спортзале, толку от этого нет.

Экономика Глава Хакасии приехал просить денег в Москву Глава Хакасии Валентин Коновалов находится с рабочим визитом в Москве. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в правительстве республики.

Общество В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга» Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.

Общество В Госдуму внесли проект о минимальной зарплате для врачей Согласно документу, предлагается установить ограничение минимальной зарплаты врачей, в обязанности которых входит оказание первичной медико-санитарной помощи взрослым в амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове, на уровне размера средней заработной платы в соответствующем российском субъекте.