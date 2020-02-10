Армия и оружие
BFM.ruТурция сообщила о «нейтрализации» более сотни сирийских военных
На прошлой неделе в ответ на гибель восьмерых турецких военнослужащих Анкара нанесла удар по сирийской армии — по турецким оценкам, погибли более 70 сирийцев; по сирийским, ранены менее десяти человек.
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Турция нанесла удары по 115 целям армии Сирии в ответ на обстрел своих военных
ТАСС10 февраля в 12:15
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