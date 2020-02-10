Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruТурция сообщила о «нейтрализации» более сотни сирийских военных

На прошлой неделе в ответ на гибель восьмерых турецких военнослужащих Анкара нанесла удар по сирийской армии — по турецким оценкам, погибли более 70 сирийцев; по сирийским, ранены менее десяти человек.
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Что известно об ударе Турции по сирийской армии

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Турция нанесла удары по 115 целям армии Сирии в ответ на обстрел своих военных

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Пентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России

Министерство обороны США обнародовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая.
Известия вчера в 20:53
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Украина и Белоруссия могут выдвинуть общую заявку на Олимпийские игры

Украина совместно с Белоруссией рассматривает вариант проведения Олимпийских игр.
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РИА Новости вчера в 22:52
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Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

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Дальше первого раунда команда не проходила.
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"Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали по меньшей мере две страны", - указано в цитируемом газетой отчете ЦРУ.
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