Армия и оружие
Газета.RuТурция собирается закупить российские Су-35
Россия и Турция обсуждают сделку по истребителю Су-35, сообщают источники. В случае подписания контракта покупка самолета станет для Анкары вторым крупным приобретением российских систем вооружений. Турция таким образом пытается заместить F-35, от программы создания которого ее отстранили США.
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СМИ: Турция и РФ близки к заключению соглашения на поставку 36 истребителей Су-35
Московский Комсомолец Турциявчера в 04:03
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 18:23, Ашберн
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Профессор ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов уточнил, что имел в виду, когда назвал русский язык "убогим".
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Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога
Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.
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Резолюцию об импичменте Трампа представили в Конгрессе США
Расследование с целью импичмента президента США Дональда Трампа должно быть продолжено в нескольких комитетах Конгресса.
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Владельцам iPhone заявили, что требуется немедленное обновление до версии iOS 10.3.4.
ТК Звезда вчера в 11:06
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков.
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Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
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Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
Газета.Ru 15:33
Общество
Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья
Законодательное собрание Северной столицы внесло в Госдуму России законопроект «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации».
Петербургский дневник 16:24
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Активисты в Киеве провели митинг против разведения сил в Донбассе
У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве начался митинг против разведения сил в районе поселка Золотое в Донбассе.
РИА Новости 15:32
Армия и оружие
ЦПВС: Россия выполнила мероприятия российско-турецкого меморандума
Россия в полном объёме выполнила мероприятия, предусмотренные российско-турецким меморандумом от 22 октября, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
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Уайт подтвердил, что намерен организовать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном
Президент UFC Дана Уайт заявил, что руководство промоушена ведёт переговоры по организации поединка за титул чемпиона в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
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Российский ледокол «Иван Папанин» впечатлил иностранцев
Иностранные СМИ обратили внимание на боевой ледокол «Иван Папанин», сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на издание Bulgarian Military.
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Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
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Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.
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Россия увеличила поставки банкнот на восток Ливии
Поставки новых банкнот из России на восток Ливии увеличились в текущем году, сообщает Reuters со ссылкой на таможенные данные РФ.
Коммерсантъ 16:52
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Президент Кубы приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес примет участие в праздновании 75-летия Победы в 2020 году в Москве.
Коммерсантъ 10:21
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Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»
В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
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Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Сохранение военного присутствия США в Сирии для «защиты нефтяных месторождений» противоречит международному праву, и об этом ведутся дискуссии даже внутри Соединённых Штатов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
RT на русском 16:50
Футбол
«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А
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Раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro
Накануне презентации были раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro, который уже появился в базе данных TENAA.
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Экономика
Черным кредиторам готовят уголовную ответственность
Черным кредиторам готовят уголовную ответственность Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
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Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
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Экономика
Медведев поручил дать возможность банкам узнавать доходы заемщиков
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам и Федеральной налоговой службе (ФНС) с участием Банка России до 1 апреля 2020 года обеспечить возможность оперативного получения кредитными организациями сведений для проверки доходов заёмщиков через сайт госуслуги, следует из перечня поручений, опубликованных правительством.
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Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
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