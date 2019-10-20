Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаТурция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира", направленной против находящихся на севере САР курдов. Анкара намерена создать зону безопасности вдоль своей южной границы длиною более 400 километров и шириной 32 километра.
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с чего всё началось

Турция уточнила, какие границы зоны безопасности в Сирии согласовала с США

Турция договорилась с США о создании контролируемой ее войсками зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 километра, сообщил в субботу РИА Новости советник президента Турции Ясин Актай.
РИА Новостивчера в 16:41

Подробнее о событии

В Турции рассказали о согласованной с США зоне безопасности в САР

RT на русскомвчера в 19:50

Турция и США договорились о создании зоны безопасности на границе с Сирией длиной 444 км

Коммерсантъвчера в 17:47

Советник Эрдогана сообщил о договоренности о зоне безопасности в Сирии

РБКвчера в 18:49

Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии

Известиявчера в 17:47

Турция и США договорились создать зону безопасности на границе Сирии

Газета.Ruвчера в 19:23

Советник Эрдогана раскрыл договоренности с США о передаче Турции части Сирии

Взгляд.рувчера в 17:31

Турция уточнила, какие границы зоны безопасности в Сирии согласовала с США

РИА Новостивчера в 16:41
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 01:17, Вашингтон
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

Вести.Ru 18 октября в 23:10
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России

Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
РИА Новости вчера в 23:18
Футбол

Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате

Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
Чемпионат вчера в 15:30
Происшествия

Тела погибших в Екатеринбурге рабочих подняли на поверхность

В Екатеринбурге подняли на поверхность тела двоих рабочих, которые погибли после того, как в траншее их засыпало землёй.
REGNUM вчера в 23:59
Кино

На телеканале «Россия 1» выходит сериал «Екатерина. Самозванцы»

Российская газета 17 октября в 14:45
Политика

Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами (штат Флорида).
Российская газета вчера в 23:52
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.
Газета.Ru вчера в 23:06
Теннис

Умер российский теннисист Александр Волков

Ридус вчера в 09:14
Политика

Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru 18 октября в 07:06
Гаджеты

Названа себестоимость нового iPhone 11

Стоимость нового iPhone 11 Pro Max с 512 Гб памяти составляет 490,5 доллара. К такому заключению пришли эксперты компании TechInsights.
iReactor 17 октября в 05:00
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина отдыхает в Израиле с миллионером

Диана Шурыгина, которая прославилась на всю страну из-за скандальной истории с изнасилованием, закрутила роман с 22-летним блогером Денисом Ребровым.
Вечерний курьер 18 октября в 04:17
Культура

Эрнст назвал показ «Бригады» социальной ошибкой

Константин Эрнст объяснил, почему он не стал ставить в эфир Первого канала сериал «Бригада»в начале 2000-х годов.
Рамблер вчера в 03:51
Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба

Нидерландский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, установил клубный исторический рекорд, сообщает gelderlander.nl.
Газета.Ru вчера в 20:30
Космос

NASA: астероид диаметром около километра приближается к Земле

Как сообщает Astronomy Now со ссылкой ссылкой на Центр исследования околоземных объектов NASA, астероид под названием 162082 (1998 HL1) ближе всего подойдет к Земле 25 октября в 20:21 по московскому времени.
URA.Ru вчера в 00:11
Футбол

Дзюба разгромил «Ростов» со счетом 6:1

Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.
REGNUM 00:48
Политика

Савченко рассказала о вранье Порошенко про конфликт в Донбассе

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение военными ВСУ минских соглашений.
Газета.Ru вчера в 06:47
Энергетика

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК вчера в 21:58
Происшествия

Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине

Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:00
Общество

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

В правительство внесут законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива.
РИА Новости 00:57
Гаджеты

Huawei начала продавать свои процессоры сторонним компаниям

Некоторое время назад Huawei заявила о том, что она вполне может начать продажу чипов собственной разработки сторонним производителям, правда это вряд ли будут процессоры семейства Kirin.
Ferra 18 октября в 06:38
Единоборства

Макгрегор и Нурмагомедов устроили перепалку в Twitter

Ирландский боец Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов устроили словесную перепалку в социальной сети Twitter.
iReactor вчера в 18:20
Происшествия

Макгрегора обвинили в изнасиловании

Lenta.ru вчера в 19:16
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 17 октября в 13:05
Общество

Украинцы пожаловались на унижения и издевательства в Польше

Как рассказал глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько, который занимается соблюдением прав украинцев в Польше, людям, уехавшим на заработки, приходится сталкиваться с «вопиющими случаями убийств, избиений и унижений», в то время как полиция попросту игнорирует их заявления.
Известия вчера в 22:53
Политика

В сирийской Эр-Ракке восстанавливают нефтегазовые месторождения

Московский Комсомолец вчера в 22:53
Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru вчера в 18:38
Армия и оружие

Армия Сирия вошла на базу спецназа США во дворце Ялда

Rusvesna.su 00:30
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка

У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Общество

Пенсионерам поднимут единовременные выплаты

В сообщении Пенсионного фонда РФ говорится о единовременной выплате, а не ежемесячных выплатах.
YakutiaMedia.ru 18 октября в 02:59
Общество

Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
Вести.Ru вчера в 08:42
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