Турция договорилась с США о создании контролируемой ее войсками зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 километра, сообщил в субботу РИА Новости советник президента Турции Ясин Актай.

с чего всё началось

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира", направленной против находящихся на севере САР курдов. Анкара намерена создать зону безопасности вдоль своей южной границы длиною более 400 километров и шириной 32 километра.

Турция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии

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