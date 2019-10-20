Армия и оружие
Российская газетаТурция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира", направленной против находящихся на севере САР курдов. Анкара намерена создать зону безопасности вдоль своей южной границы длиною более 400 километров и шириной 32 километра.
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Турция договорилась с США о создании контролируемой ее войсками зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 километра, сообщил в субботу РИА Новости советник президента Турции Ясин Актай.РИА Новостивчера в 16:41
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Турция и США договорились о создании зоны безопасности на границе с Сирией длиной 444 км
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 02:43, Вашингтон
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При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
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Армия и оружие
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UfaTime.ru 17 октября в 14:32