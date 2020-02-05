Энергетика
News.ruТурция сократила поставки российского газа на 40%
Турецкое правительство в 2019 году снизило поставки российского газа на 40%. Импорт голубого топлива упал примерно на 10%. При этом доля поставок газа в страну из Азербайджана и закупок топлива в сжиженном виде выросла.
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с чего всё началось
Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе отраслевой статистики, поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40%, до 14,4-14,8 млрд кубометров.Интерфакс04:09
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Политика
Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения
Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
Футбол
Кокорин рассказал о переговорах с «Балтикой»
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Армия и оружие
Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
Из-за активности российских подводных лодок восточное побережье Соединенных Штатов перестало быть "тихой гаванью" для американского флота.
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Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Армия и оружие
Первые серийные «Сарматы» поступят на вооружение в 2021 году
Поставки серийных межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" на вооружение начнутся в 2021 году, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
Происшествия
Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле
Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.
Общество
Боксер Усик ответил стихами назвавшему его обезьяной «атошнику»
Instagram / usykaa Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик ответил так называемому "ветерану АТО" Леониду Остальцеву, который допустил оскорбительные слова в его адрес.
Общество
«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов
"Яндекс" устранил кратковременные сбои в работе собственных сервисов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Футбол
«Лацио» сыграл вничью с «Вероной» в матче чемпионата Италии
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Накануне Соколова сообщила о том, что МакSим (Марина Абросимова) приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Футбол
«Тоттенхэм» победил «Саутгемптон» в переигровке матча Кубка Англии
Лондонский "Тоттенхэм" одержал победу над "Саутгемптоном" в переигровке матча 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Происшествия
Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси
Политика
Путин потребовал от правительства обеспечить дебюрократизацию
Президент РФ Владимир Путин призвал новое правительство обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям.
Гаджеты
Популярность мобильных процессоров AMD растёт впятеро быстрее десктопных
За последний квартал 2019 года доля AMD на рынке мобильных x86-совместимых процессоров увеличилась на 1,5 процентных пункта, что не только является самым большим квартальным скачком в 2019 году, но и превышает прирост доли AMD в настольном сегменте в пять раз.
Здоровье
В Челябинске детям с диабетом не выдают тест-полоски для глюкометра
Жители Челябинска жалуются на областной минздрав из-за того, что медики не выдают детям с сахарным диабетом тест-полоски для глюкометра, которые обязаны выделять по закону.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти после ремиссии диагностировали четвертую стадию рака
Уже в апреле 2017-го Доэрти поделилась радостными новостями: рак актрисы вошел в стадию ремиссии.
Общество
В Петербурге из-за наводнения закроют дамбу
В среду, 5 февраля, в Петербурге из-за подъёма воды в дельте Невы выше критической отметки будет закрыта дамба.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Происшествия
Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии
Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
Политика
Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился
Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Транспорт
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Футбол
«Бавария» забила 4 гола «Хоффенхайму» и прошла дальше в Кубке Германии
«Бавария» с «Хоффенхаймом» провели весёлый матч 1/8 финала Кубка Германии.
Общество
Счетная палата оценила работу правительства
Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Общество
Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами
У черных кредиторов появился новый способ мошенничества, рассказали в Центробанке.