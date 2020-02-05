Энергетика

News.ruNews.ruТурция сократила поставки российского газа на 40%

Турецкое правительство в 2019 году снизило поставки российского газа на 40%. Импорт голубого топлива упал примерно на 10%. При этом доля поставок газа в страну из Азербайджана и закупок топлива в сжиженном виде выросла.
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Поставки «Газпрома» в Турцию в 2019 году упали на 40%

Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе отраслевой статистики, поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40%, до 14,4-14,8 млрд кубометров.
Интерфакс04:09

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Турция сократила поставки российского газа на 40%

News.ru15:10

Турция уходит от российского газа? Поставки в 2019 году резко упали

Красная весна15:03

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

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Поставки российского газа в Турцию упали почти наполовину

Росбалт07:42

В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию упали на 40 процентов

Московский Комсомолец04:44

В 2019 году Турция сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Piter.tv13:31
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Политика

Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения

Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
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Кокорин рассказал о переговорах с «Балтикой»

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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
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Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США

Из-за активности российских подводных лодок восточное побережье Соединенных Штатов перестало быть "тихой гаванью" для американского флота.
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Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
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В учебнике географии на Украине нашли карту из компьютерной игры

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Армия и оружие

Первые серийные «Сарматы» поступят на вооружение в 2021 году

Поставки серийных межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" на вооружение начнутся в 2021 году, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
РИА Новости 03 февраля в 01:59
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Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле

Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.
RT на русском 15:07
Общество

Боксер Усик ответил стихами назвавшему его обезьяной «атошнику»

Instagram / usykaa Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик ответил так называемому "ветерану АТО" Леониду Остальцеву, который допустил оскорбительные слова в его адрес.
РЕН ТВ 14:05
Общество

«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов

"Яндекс" устранил кратковременные сбои в работе собственных сервисов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
ТАСС 10:55
Футбол

«Лацио» сыграл вничью с «Вероной» в матче чемпионата Италии

РИА Новости 17:02
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Певица МакSим попала в больницу

Накануне Соколова сообщила о том, что МакSим (Марина Абросимова) приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году.
РИА Новости 02 февраля в 13:11
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Коммерсантъ 01:34
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Футбол

«Тоттенхэм» победил «Саутгемптон» в переигровке матча Кубка Англии

Лондонский "Тоттенхэм" одержал победу над "Саутгемптоном" в переигровке матча 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
РИА Новости 16:59
Происшествия

Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси

Военное обозрение 12:22
Политика

Путин потребовал от правительства обеспечить дебюрократизацию

Президент РФ Владимир Путин призвал новое правительство обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям.
Мой Брянск 09:35
Гаджеты

Популярность мобильных процессоров AMD растёт впятеро быстрее десктопных

За последний квартал 2019 года доля AMD на рынке мобильных x86-совместимых процессоров увеличилась на 1,5 процентных пункта, что не только является самым большим квартальным скачком в 2019 году, но и превышает прирост доли AMD в настольном сегменте в пять раз.
3DNews 16:04
Здоровье

В Челябинске детям с диабетом не выдают тест-полоски для глюкометра

Жители Челябинска жалуются на областной минздрав из-за того, что медики не выдают детям с сахарным диабетом тест-полоски для глюкометра, которые обязаны выделять по закону.
Znak.com 04:52
Шоу-бизнес

У Шеннен Доэрти после ремиссии диагностировали четвертую стадию рака

Уже в апреле 2017-го Доэрти поделилась радостными новостями: рак актрисы вошел в стадию ремиссии.
Вокруг ТВ вчера в 12:06
Общество

В Петербурге из-за наводнения закроют дамбу

В среду, 5 февраля, в Петербурге из-за подъёма воды в дельте Невы выше критической отметки будет закрыта дамба.
Peterburg2.ru 11:56
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК 10:22
Происшествия

Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии

Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
Газета.Ru 15:04
Общество

Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире

Газета.Ru 11:01
Политика

Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Вечерняя Москва вчера в 03:11
Транспорт

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО 03 февраля в 22:36
Футбол

«Бавария» забила 4 гола «Хоффенхайму» и прошла дальше в Кубке Германии

«Бавария» с «Хоффенхаймом» провели весёлый матч 1/8 финала Кубка Германии.
Евро-футбол.ру 16:42
Общество

Счетная палата оценила работу правительства

Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
Коммерсантъ 16:02
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 03 февраля в 12:16
Общество

Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

У черных кредиторов появился новый способ мошенничества, рассказали в Центробанке.
Газета.Ru 04:55
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