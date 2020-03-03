Армия и оружие
Ореанда-НовостиВС Турции в Сирии понесли новые потери
Турецкие вооружённые силы в Сирии понесли новые потери. Сообщается о гибели двух солдат и о ранениях шестерых человек. Об этом заявлено на портале военного ведомства Турции.
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Обозреватель: России и Европе нужна Турция, чтобы уладить конфликт в Сирии
Московский Комсомолец Турция01:48
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Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Путешествия
Стоимость отдыха в Крыму снизилась в этом курортном сезоне
Сильно снизилась стоимость отдыха в отелях категории 5 звезд - на 31,8%. Отели уровня 3-4 звезд оставили цены на уровне прошлого года или снизили их незначительно, малые отели снизили стоимость в пределах 5%.
Здоровье
В Польше зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Польше зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава Минздрава страны Лукаш Шумовский.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Политика
Премьер-министр Украины подал заявление об отставке в парламент
Заявление об отставке направил в Верховную раду премьер-министр Украины Алексей Гончарук, заявил 3 марта спикер Рады Дмитрий Разумков в ходе заседания фракции «Слуга народа».
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
В столице Самарской области обрушилась кирпичная стена жилого двухэтажного дома. ЧП произошло вечером 3 марта на улице Арцыбушевская,126.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Политика
Байдена признали лидером на праймериз «Супервторника»
Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает в праймериз по итогам «Супервторника».
Политика
Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Общество
Бывший министр Абызов сыграет свадьбу в СИЗО
Экономика
Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом
Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу с коронавирусом COVID-19, а также чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.
Общество
ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека
ВЭБ.РФ подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву.
Экономика
За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме
По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.
Авто
Кроссовер Cupra Formentor представлен официально
Марка Cupra – суббренд компании Seat – представила свою первую самостоятельную модель.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»
Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Происшествия
Задержанного ректора воронежского вуза лишили статуса сторонника ЕР
Происшествия
СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве
Уголовное дело возбуждено после инцидента в московской школе, где дети получили ожог роговицы глаз из-за кварцевой лампы.
Политика
В МИД оценили возможное признание Индии и Пакистана ядерными державами
Признание Индии и Пакистана ядерными державами стало бы катастрофичным для Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Общество
Поправки в Конституцию о закреплении пенсионного возраста отклонили
Депутаты от партии «Справедливая Россия» хотели внести поправку в Конституцию, по которой на пенсию мужчинам можно было бы выходить в 60 лет, а женщинам в 55 лет.
Авто
BMW представила обновленный логотип
Армия и оружие
Уничтожение ЗРПК «Панцирь-С1» в Ливии поставлено под сомнение
Факт уничтожения зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в Ливии вызвал сомнение у пользователей сети.
Шоу-бизнес
Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
Авторы указывают на то, что планируемое «быстрое снижение уровня бедности обеспечивается за счет значительного изменения исторически устойчивых параметров распределения населения по доходам, что создает риски не достижения прогнозных значений».
Происшествия
Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
Общество
В Госдуме предложили ограничить время продажи алкоголя в жилых домах
Законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах, доработан депутатами Госдумы РФ ко второму чтению.
Авто
В России под налог на роскошь попали новые автомобили
В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
Музыка
Савичева оценила участие Little Big в Евровидении
Российская певица Юлия Савичева поддержала в твиттере выбор группы Little Big в качестве представителя России на Евровидении.
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Общество
Саратовская ГЖИ начала борьбу с УК с похожими названиями
Перед собравшимися выступил глава региональной ГЖИ Сергей Вербин.