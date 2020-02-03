Армия и оружие

REGNUMREGNUMЭрдоган грозит отомстить Дамаску за гибель турецких военных в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает «отомстить» Дамаску за гибель турецких военных и гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб. Соответствующее заявление Эроган сделал сегодня, 3 февраля.
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Число погибших при обстреле турецких военных в Сирии выросло до восьми

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Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил правительству перенести проведение инвестфорума в Сочи из-за распространившегося коронавируса.
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Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до рекордно низкого уровня.
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Со 2 февраля в силу вступили новые правила выдачи шенгенских виз, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
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