Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает «отомстить» Дамаску за гибель турецких военных и гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб. Соответствующее заявление Эроган сделал сегодня, 3 февраля.

Эрдоган грозит отомстить Дамаску за гибель турецких военных в Идлибе

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