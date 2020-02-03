Армия и оружие
REGNUMЭрдоган грозит отомстить Дамаску за гибель турецких военных в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает «отомстить» Дамаску за гибель турецких военных и гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб. Соответствующее заявление Эроган сделал сегодня, 3 февраля.
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Политика
ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию
Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
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Подозрение на коронавирус у двух украинцев не подтвердилось
Подозрение на коронавирус 2019-nCoV у двух украинцев не подтвердилось, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава Украины.
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Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
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Украина и Турция заключили договор о военно-финансовом сотрудничестве
Межправительственное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве подписали министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.
Спорт
Чемпион мира по борьбе Билял Махов попался на допинге
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
Футбол
Это’О: Жаль, что уход Сулеймана Керимова разрушил «Анжи»
Камерунцу казалось, что махачкалинский клуб пойдет по пути парижского «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов.
Политика
Пушков назвал мифом слова о победе Польши в споре с Россией
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал мифом слова главы польского министерства иностранных дел Яцека Чапутовича о победе Польши в "историческом споре с Россией".
Футбол
Джикия: сказал Райоле, что Мирзов стоит максимум 200 рублей
Общество
Россия может ограничить въезд иностранцев из Китая
Российские власти могут ограничить въезд иностранных граждан с территории Китая в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
Мишустин предложил правительству перенести экономический форум в Сочи
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил правительству перенести проведение инвестфорума в Сочи из-за распространившегося коронавируса.
Политика
Рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до рекордно низкого уровня.
Общество
«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая
Политика
В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме
В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Энергетика
Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса
Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Футбол
Игорь Семшов: вряд ли за ограблением моего дома стоят «левые» люди
Тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов в интервью корреспонденту РИА Новости Михаилу Гончарову рассказал про сессию во время получения тренерской лицензии, о чувствах к московскому ЦСКА, про людей, стоящих за ограблением его дома в Подмосковье, а также об отношении к алкоголю и кальяну.
Происшествия
Молодую пару нашли мертвой на юго-востоке Москвы, сообщил источник
По словам другого источника агентства в правоохранительных органах, на месте происшествия найдены использованные шприцы.
Происшествия
Липецкая прокуратура ищет избивших младшеклассницу школьниц
Видео, на котором несколько девочек избивают лежащую на земле девочку младшего возраста, по данным прокуратуры, было снято в городе Данкове, на записи — учащиеся одной из местных школ.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Общество
Вступили в силу новые правила выдачи шенгенской визы
Со 2 февраля в силу вступили новые правила выдачи шенгенских виз, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Общество
Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
Авто
Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?
Общество
Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Армия и оружие
Эрдоган уточнил количество погибших при атаке в Идлибе
Пять турецких военных и трое гражданских погибли в результате удара правительственных войск Сирии по Идлибу, при этом потери понесла и сирийская армия, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.