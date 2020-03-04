Турция заявляет о "нейтрализации" более 20 сирийских военных в Идлибе. Накануне там был убит 21 военный армии Сирии. Об этом рассказало агентство Anadolu со ссылкой на минобороны Турции.

Турция заявляет о «нейтрализации» более 20 сирийских военных в Идлибе

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