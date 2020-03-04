Армия и оружие
Piter.tvТурция заявляет о «нейтрализации» более 20 сирийских военных в Идлибе
Турция заявляет о "нейтрализации" более 20 сирийских военных в Идлибе. Накануне там был убит 21 военный армии Сирии. Об этом рассказало агентство Anadolu со ссылкой на минобороны Турции.
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Турецкие военные «нейтрализовали» свыше 20 сирийских солдат в Идлибе
Московский Комсомолецвчера в 22:15
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