Армия и оружие
ИзвестияТурция заявила об уничтожении 51 сирийского военного в Идлибе
Ранее, 11 февраля, поддерживаемые Турцией оппозиционеры сбили вертолет сирийских войск на северо-западе города Найраб. Это произошло после убийства сирийскими военными пяти турецких солдат и ранения еще пятерых военнослужащих на северо-западе Сирии. В ответ Турция нанесла авиаудары по 115 целям САР.
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