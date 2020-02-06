Ранее, 11 февраля, поддерживаемые Турцией оппозиционеры сбили вертолет сирийских войск на северо-западе города Найраб. Это произошло после убийства сирийскими военными пяти турецких солдат и ранения еще пятерых военнослужащих на северо-западе Сирии. В ответ Турция нанесла авиаудары по 115 целям САР.

Турция заявила об уничтожении 51 сирийского военного в Идлибе

Общество В Италии обанкротилась вторая авиакомпания страны Air Italy планировала стать основной авиакомпанией Италии, после того как крупнейший авиаперевозчик страны Alitalia в 2017 году объявил о начале процедуры банкротства и с тех пор не выходил из кризиса.

Гаджеты Samsung представила новые смартфоны Galaxy Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.

Политика Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.

Общество ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

Политика Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.

Экономика ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.

Наука Клоны деревьев помогут восстановить леса Ученые НИТУ «МИСиС» и Тамбовского государственного университета совместно с партнерами из Питомнического комплекса Воронежской области при участии специалистов ВГЛТУ представили новую технологию для повышения приживаемости саженцев-микроклонов, высаживаемых для восстановления лесов после массовых пожаров.

Наука Шерстистые мамонты вымерли из-за инбридинга Ученые из Университета штата Нью-Йорк в Буффало (США) исследовали ДНК обитавших на острове Врангеля шерстистых мамонтов и выяснили, что они вымерли из-за инбридинга.

Общество Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.

Общество В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга» Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.

Политика Эксперт: победитель праймериз в Айове Буттиджич вряд ли повторит успех Победитель праймериз Демократической партии США в штате Айова Пит Буттиджич вряд ли сможет повторить свой успех в остальных штатах, считает профессор университета Макгилла в Монреале Бэрри Эйдлин.

Общество Вассерман призвал не увольнять хохочущую над льготами ведущую ВГТРК Со смеявшейся над льготами ведущей новостей руководство регионального филиала ВГТРК провело беседу, но решение о дальнейшей ее судьбе на телеканале еще не принято.

Политика Черного Ленина из ДНР задержали в России Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.