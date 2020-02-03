Армия и оружие
REGNUMТурецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных
Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных. Сирийская сторона пока не подтверждает этой информации.
Читать в источнике
Оценить410
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro поступает в открытую продажу в России
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Технологии
Google создала альтернативу YouTube
Пользователи теперь могут оценить новое приложение Google Tangi. Схожая с YouTube программа имеет те же гайды и разные лайфхаки.
Общество
В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
Общество
Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
Выполнение плана доходов в государственный бюджет Украины в январе текущего года составило 78,54 процента, что является одним из худших показателей за всю историю независимости страны.
Здоровье
В Забайкалье расширяют меры профилактики гриппа и коронавируса
Меры по недопущению распространения заболеваемости гриппа и ОРВИ доведены сегодня до перевозчиков Забайкалья, которые занимаются регулярными перевозками на территории региона, сообщили в краевом правительстве.
Общество
Инвестфорум в Сочи могут провести весной
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля.
Политика
Глава МИД Польши заявил о желании Варшавы занять место Лондона в ЕС
После Brexit Польша может занять место Великобритании в Евросоюзе, заявил в интервью агентству РАР глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович, пишет РИА Новости.
Шоу-бизнес
Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках
Хоккей
Умер 18-летний вратарь «Барыса»
View this post on Instagram 3 и 4 февраля все матчи чемпионата Казахстана, МХЛ и ВХЛ начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве.
Авто
Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?
Политика
ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию
Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
Происшествия
Организатора смертельной вечеринки в Сибири взяли под домашний арест
Шоу-бизнес
Любовь Успенская опровергла слова дочери об издевательствах
Известная певица Любовь Успенская в интервью изданию "СтарХит" ответила на громкие обвинения дочери Татьяны Плаксиной в издевательствах.
Здоровье
Нарколог рассказал о вреде «бокала вина за ужином» для россиян
У европейцев выработались некоторые генетические изменения, которые повысили сопротивляемость их организмов к воздействию вина.
Экономика
Босов решил продать «Росатому» свой угольный проект на Таймыре
«ВостокУголь», который на паритетных началах принадлежит бизнесменам Дмитрию Босову и его партнеру Александру Исаеву, предложил «Росатому» выкупить у компании ее угольный проект на Таймыре.
Общество
«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая
Политика
Помпео позитивно оценил свое «турне» по странам бывшего СССР
Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позитивно оценил сотрудничество страны с Соединенными Штатами.
Экономика
В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Происшествия
При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей
Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Футбол
Кокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2»
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Происшествия
Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Здоровье
В 23 регионах России превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
"Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23-х субъектах Российской Федерации, а также в 8-ми центральных городах субъектов Российской Федерации", - рассказали в ведомстве.
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова похвалилась, что ее платье стоит дороже квартиры
В своём микроблоге Мария похвалилась, что эти шторы стоят дороже, чем квартира.