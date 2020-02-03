Армия и оружие

REGNUMREGNUMТурецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных

Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных. Сирийская сторона пока не подтверждает этой информации.
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