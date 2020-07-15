с чего всё началось

Министерство транспорта Турции договорилось с Россией по поводу возобновления полетов с 15 июля, сообщает Анатолийское агентство новостей. Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что россиян готовы принять уже восемь стран, в том числе Турция и Египет.

Турция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 151

Политика В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2» Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство. 98

Шоу-бизнес Валерий Меладзе простил девушку, поцарапавшую его автомобиль Виновница небольшого ДТП искренне извинилась перед певцом, и он не смог ее не простить. Об инциденте стало известно вчера, 14 июля. 2

Здоровье В России за сутки выявили свыше 6000 новых случаев коронавируса Всего в России зафиксировали более 746 000 случаев COVID-19. За сутки от коронавируса излечились свыше 10 000 человек.

Армия и оружие Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в Силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы". 4

Хоккей Панарин номинирован на звание лучшего хоккеиста сезона НХЛ Ежегодная премия «Тед Линдсей Эворд» предполагает выбор самого лучшего игрока сезона, за которого голосуют сами хоккеисты.

Политика Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. 231

Общество В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроекты об ответственности за попытки отчуждения территорий России и за призывы к этому. 3

Футбол В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.