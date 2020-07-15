Коронавирус
КоммерсантъТурция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта Турции договорилось с Россией по поводу возобновления полетов с 15 июля, сообщает Анатолийское агентство новостей. Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что россиян готовы принять уже восемь стран, в том числе Турция и Египет.
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Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости 13 июля в 19:46
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Киберспорт
Valve обновила модель персоны Anti-Mage
CyberSport.ru 03:51
Происшествия
В Белоруссии завели дело после акции протеста в Минске
В Белоруссии завели уголовное дело после несанкционированной акции в Минске.
РБК 05:13
Общество
Путин не предлагал перенести «Бессмертный полк»
Газета.Ru 05:27
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе простил девушку, поцарапавшую его автомобиль
Виновница небольшого ДТП искренне извинилась перед певцом, и он не смог ее не простить. Об инциденте стало известно вчера, 14 июля.
Gazeta.SPb вчера в 21:10
Общество
В Минобороны РФ заявили о безопасности вакцины против коронавируса
Исследования проводились Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром имени Гамалеи.
REGNUM 04:25
Общество
Собчак защитила обвиненного в домогательствах Лобкова
Московский Комсомолец 04:04
Здоровье
В России за сутки выявили свыше 6000 новых случаев коронавируса
Всего в России зафиксировали более 746 000 случаев COVID-19. За сутки от коронавируса излечились свыше 10 000 человек.
ProstoProSport 04:46
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Общество
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
Наука
В Бразилии была найдена ступня динозавра неизвестного вида
Результаты исследования показали, что останки принадлежат динозавру вида Aratasaurus museunacionali, который относится к подгруппе целурозавров.
Evo-rus.com 03:54
Футбол
Тренера «Ростова» Карпина обвинили в ущербе деловой репутации РПЛ
Главного тренера ФК «Ростов» обвинили в нанесении ущерба имиджу Российской Премьер-лиги. Об этом Валерий Карпин написал в своем Instagram.
161.ru вчера в 08:50
Здоровье
Патологоанатом описал увиденное на вскрытии умерших c коронавирусом
При вскрытии умерших с коронавирусом, патологоанатомы видят не только поражение легких. Вирус убивает мозг, кишечник, почки и другие органы.
iReactor вчера в 12:12
Авто
Kia начала производить в России новую модель K5
В Калининграде стартовало производство седана Kia Optima нового поколения, который переименовали в K5.
AutoNews 04:02
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в Силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
РИА Новости 04:44
Хоккей
Панарин номинирован на звание лучшего хоккеиста сезона НХЛ
Ежегодная премия «Тед Линдсей Эворд» предполагает выбор самого лучшего игрока сезона, за которого голосуют сами хоккеисты.
CT news 02:14
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Общество
Ростех и ФСИН попросили 5,8 млрд рублей на цифровизацию колоний
Госкорпорация «Ростех» и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросили власти выделить 5,8 миллиарда рублей на цифровизацию уголовно-исправительной системы (УИС).
Компания 03:33
Общество
В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроекты об ответственности за попытки отчуждения территорий России и за призывы к этому.
RT на русском 05:04
Футбол
В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
RT на русском 04:18
Здоровье
235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки
За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com 13 июля в 02:10
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Девушка была на восьмом месяце беременности. Такой информацией делится новостное издание Радио «Комсомольская правда».
CT news 02:38
Футбол
«Спартак» может приобрести лучшего бомбардира «Арсенала»
Московский "Спартак" может приобрести лучшего бомбардира тульского "Арсенала" Евгения Луценко.
Газета.Ru 05:06