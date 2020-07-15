Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъТурция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта Турции договорилось с Россией по поводу возобновления полетов с 15 июля, сообщает Анатолийское агентство новостей. Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что россиян готовы принять уже восемь стран, в том числе Турция и Египет.
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с чего всё началось
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило о достижении договоренности с властями России о возобновлении авиационного сообщения между двумя странами, сообщает
 агентство Anadolu.
РБК05:17

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Источник: Россия и Турция договорились возобновить авиасообщение

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Турция заявила о договоренности с Россией по возобновлению авиасообщения

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Минтранс Турции объявил о возобновлении авиасообщения с Россией

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Турецкие СМИ: Турция и Россия возобновят авиасообщение с 15 июля

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Минтранс Турции сообщил о договоренности с Россией возобновить авиасообщение с 15 июля

ТАСС05:02

Россия и Турция возобновляют авиасообщение с 15 июля

Вести.Ru05:26
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