Общество

Газета.RuГазета.RuТурция сообщила об обнаружении газовых месторождений в Черном море

"Газета.Ru" разбиралась, как найденные месторождения повлияют на рынок и поставки из России. Турция обнаружила в Черном море месторождения природного газа, рассказали два осведомленных источника агентству Bloomberg. Более подробной информации о них и их размере пока нет.
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Турция нашла в Черном море газовые месторождения

Московский Комсомолец19 августа в 15:24

Турция сообщила об обнаружении газовых месторождений в Черном море

Газета.Ruвчера в 15:22

СМИ сообщило о найденных Турцией газовых месторождениях в Черном море

РИА Новости19 августа в 16:09

Турция обнаружила газовые месторождения в Черном море — СМИ

Телеканал 360°19 августа в 15:40

Турция похвасталась найденными в Черном море запасами газа

Взгляд.рувчера в 22:23

Турция выявила новые газовые месторождения в Чёрном море

News.ru19 августа в 15:09

СМИ: Турция обнаружила газовые месторождения в Черном море

ТАСС19 августа в 14:47
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Директор ФБК заявил, что в организме Навального нашли опасное вещество

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Общество

В Москве за сутки скончались десять пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
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3DNews 06:01
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Общество

Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Актёр Михаил Ефремов отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева и его партнёра в ходе заседания суда по делу о ДТП в центре Москвы, участником которого стал артист.
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Происшествия

Экс-замглавы ФСИН Коршунова обвиняют в хищении при строительстве СИЗО

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Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погиб один человек

Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
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Общество

Экипаж МКС изолировался в российском сегменте из-за утечки воздуха

Экипаж Международной космической станции (МКС) изолировался в российском сегменте станции из-за утечки воздуха.
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Бывший американский военный арестован по обвинению в шпионаже в пользу российской разведки. Об этом сообщает Минюст США, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:34
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Здоровье

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Слово и Дело 08:46
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Космос

Астрономы предсказали результаты работы орбитального телескопа WFIRST

Астрономы спрогнозировали, что строящийся орбитальный телескоп WIFRST откроет сотни планет-изгоев размером с Землю или Марс.
ТАСС Наука 11:00
Технологии

Facebook окончательно откажется от старого дизайна в сентябре

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В четверг в Москве простятся с певицей Валентиной Легкоступовой

Похороны вместе с панихидой пройдут в закрытом режиме. Легкоступова умерла в одной из московских больниц 14 августа.
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Общество

В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавирусной инфекции завершится менее чем за два года.
RT на русском 13:51
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Происшествия

Включившего «Перемен» Цоя диджея вновь задержали в Минске

Звукорежиссеры включили песню Виктора Цоя «Перемен».
Известия 12:03
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Происшествия

МВД обвиняет 46 граждан Белоруссии в насилии в отношении силовиков

МВД Белоруссии возбудило уголовные дела в отношении 46 граждан республики, их обвиняют в насилии в отношении милиционеров.
Газета.Ru 14:49
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Армия и оружие

В Сирии из-за боев между протурецкими боевиками гибнут мирные жители

Многочисленные боестолкновения происходят между отрядами протурецких боевиков в Сирии, гибнут мирные жители, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.
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Политика

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Происшествия

Лори Лафлин приговорена к тюремному заключению за мошенничество

Газета.Ru 16:42
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В Анталье убили лидера преступного мира Азербайджана

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Футбол

Фанаты киевского «Динамо» прорвались на стадион и поругали Луческу

Матч ТВ 13:36
Авто

Моржаретто предупредил о росте цен на автомобили в России

Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире Национальной службы новостей (НСН) предупредил о росте цен на автомобили в России и падении объёмов продаж на 20 процентов.
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Технологии

Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter

В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
РБК 16:29
Шоу-бизнес

Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о детях Алины Кабаевой

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Авто

Jeep раскрыл новые изображения Grand Wagoneer

Новый Jeep Grand Wagoneer станет флагманской моделью бренда.
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Политика

Жена Навального попросила Путина отпустить мужа на лечение за границу

Жена основателя ФБК Алексея Навального Юлия Навальная обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить перевести мужа на лечение в Германию.
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Армия и оружие

Система ПВО перехватила выпущенную из сектора Газа по Израилю ракету

ТАСС 14:58
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Спорт

Женский «Зенит» одержал победу над московским «Чертаново»

Ранее женский «Зенит» потерпел третье поражение в четырёх матчах Суперлиги, проиграв московскому «Локомотиву» со счётом 0:2. Результат прокомментировала главный тренер команды Ольга Порядина.
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Футбол

Часть совета директоров «Барселоны» допустила продажу Месси

В «Барселоне» надеются убедить нападающего Лионеля Месси остаться в клубе, однако некоторые члены правления заявили, что не будут против его продажи при подходящих обстоятельствах, сообщает ESPN.
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Фонд кино в 2020 году поддержит 18 проектов кинокомпаний

По информации организации, поддержка на этапе производства будет оказана 18 проектам кинокомпаний, среди которых "девятаев" Тимура Бекмамбетова, "Декабрь" Клима Шипенко.
Главный региональный 12:30
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Теплоход «Капитан Артюшин» затонул на реке Вологде

Сообщение на пульт спасателей поступило в 22.00. На теплоходе «Капитан Артюшин» находились 25 человек, в том числе один ребенок.
Вологда.рф 16:00
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