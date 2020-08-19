"Газета.Ru" разбиралась, как найденные месторождения повлияют на рынок и поставки из России. Турция обнаружила в Черном море месторождения природного газа, рассказали два осведомленных источника агентству Bloomberg. Более подробной информации о них и их размере пока нет.

Турция сообщила об обнаружении газовых месторождений в Черном море

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