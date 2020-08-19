Общество
Газета.RuТурция сообщила об обнаружении газовых месторождений в Черном море
"Газета.Ru" разбиралась, как найденные месторождения повлияют на рынок и поставки из России. Турция обнаружила в Черном море месторождения природного газа, рассказали два осведомленных источника агентству Bloomberg. Более подробной информации о них и их размере пока нет.
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Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 16:53, Ашберн
Происшествия
Директор ФБК заявил, что в организме Навального нашли опасное вещество
JustMedia 02:12
Общество
В Москве за сутки скончались десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:13
Общество
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Актёр Михаил Ефремов отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева и его партнёра в ходе заседания суда по делу о ДТП в центре Москвы, участником которого стал артист.
RT на русском 15:56
Происшествия
Экс-замглавы ФСИН Коршунова обвиняют в хищении при строительстве СИЗО
Российская газета 15:35
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погиб один человек
Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском 13:24
Общество
Экипаж МКС изолировался в российском сегменте из-за утечки воздуха
Экипаж Международной космической станции (МКС) изолировался в российском сегменте станции из-за утечки воздуха.
Lenta.ru 15:44
Политика
Бывшего американского военнослужащего обвиняют в шпионаже в пользу РФ
Бывший американский военный арестован по обвинению в шпионаже в пользу российской разведки. Об этом сообщает Минюст США, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:34
Здоровье
Онколог назвал категорию людей, которые меньше подвержены раку
Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев на своей странице в Instagram ответил на популярный вопрос, о том, могут ли злость, агрессия, негативные эмоции, обиды спровоцировать возникновение онкологии.
Слово и Дело 08:46
Космос
Астрономы предсказали результаты работы орбитального телескопа WFIRST
Астрономы спрогнозировали, что строящийся орбитальный телескоп WIFRST откроет сотни планет-изгоев размером с Землю или Марс.
ТАСС Наука 11:00
Шоу-бизнес
В четверг в Москве простятся с певицей Валентиной Легкоступовой
Похороны вместе с панихидой пройдут в закрытом режиме. Легкоступова умерла в одной из московских больниц 14 августа.
CT news 14:38
Общество
В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавирусной инфекции завершится менее чем за два года.
RT на русском 13:51
Происшествия
Включившего «Перемен» Цоя диджея вновь задержали в Минске
Звукорежиссеры включили песню Виктора Цоя «Перемен».
Известия 12:03
Происшествия
МВД обвиняет 46 граждан Белоруссии в насилии в отношении силовиков
МВД Белоруссии возбудило уголовные дела в отношении 46 граждан республики, их обвиняют в насилии в отношении милиционеров.
Газета.Ru 14:49
Армия и оружие
В Сирии из-за боев между протурецкими боевиками гибнут мирные жители
Многочисленные боестолкновения происходят между отрядами протурецких боевиков в Сирии, гибнут мирные жители, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новости 14:32
Политика
Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов
Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.
РБК 16:47
Происшествия
В Анталье убили лидера преступного мира Азербайджана
МонаВиста вчера в 09:04
Авто
Моржаретто предупредил о росте цен на автомобили в России
Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире Национальной службы новостей (НСН) предупредил о росте цен на автомобили в России и падении объёмов продаж на 20 процентов.
Avtovesti.com 08:10
Технологии
Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter
В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
РБК 16:29
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о детях Алины Кабаевой
Woman.ru вчера в 06:41
Авто
Jeep раскрыл новые изображения Grand Wagoneer
Новый Jeep Grand Wagoneer станет флагманской моделью бренда.
Motor 12:07
Политика
Жена Навального попросила Путина отпустить мужа на лечение за границу
Жена основателя ФБК Алексея Навального Юлия Навальная обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить перевести мужа на лечение в Германию.
Ведомости 07:57
Спорт
Женский «Зенит» одержал победу над московским «Чертаново»
Ранее женский «Зенит» потерпел третье поражение в четырёх матчах Суперлиги, проиграв московскому «Локомотиву» со счётом 0:2. Результат прокомментировала главный тренер команды Ольга Порядина.
78.ru 13:39
Футбол
Часть совета директоров «Барселоны» допустила продажу Месси
В «Барселоне» надеются убедить нападающего Лионеля Месси остаться в клубе, однако некоторые члены правления заявили, что не будут против его продажи при подходящих обстоятельствах, сообщает ESPN.
Чемпионат 13:06
Кино
Фонд кино в 2020 году поддержит 18 проектов кинокомпаний
По информации организации, поддержка на этапе производства будет оказана 18 проектам кинокомпаний, среди которых "девятаев" Тимура Бекмамбетова, "Декабрь" Клима Шипенко.
Главный региональный 12:30
Происшествия
Теплоход «Капитан Артюшин» затонул на реке Вологде
Сообщение на пульт спасателей поступило в 22.00. На теплоходе «Капитан Артюшин» находились 25 человек, в том числе один ребенок.
Вологда.рф 16:00