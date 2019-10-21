Силы самообороны курдов (YPG) 36 раз нарушали введенный в минувший четверг режим прекращения огня на севере Сирии, их отход из зоны безопасности на сирийско-турецкой границе продолжается, сообщило минобороны Турции.

Общество Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.

Авто Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в России Компания Mitsubishi объявила об окончании поставок внедорожника Pajero для России — последними экземплярами станут машины в версии Final Edition.

Происшествия Путин поручил красноярскому губернатору обратить внимание на нужды людей Президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу после ситуации с прорывом дамб в деревне Щетинкино обратить внимание на нужды людей.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».

Происшествия Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Музыка Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.

Политика Вторая ветка «Турецкого потока» будет достроена к 2020 году "Партнеры подчеркнули, что работы, как и запланировано, будут завершены в срок к 2020 году", - отметил министр по итогам переговоров со своей болгарской коллегой Екатериной Захариевой.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.

Общество СМИ подсчитали стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк Стало известно российским СМИ, во сколько семье Анастасии Заворотнюк обходится ее лечение, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Технологии Электронные четки из Ватикана взломали всего за 15 минут «Умные» четки из Ватикана, презентация которых состоялась несколько дней назад, через привязку к смартфону напоминают пользователю о религиозных праздниках и ежедневно рассылают новые молитвы.

Политика Путин рассказал о конкуренции с другими странами в Африке Президент России Владимир Путин рассказал, что готов к конкуренции с другими странами за развитие сотрудничества с Африкой.

Политика Лукашенко рассказал, что спасло союз Белоруссии и России Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что, когда отношения России и Белоруссии переживали не лучшие времена, союз двух стран спасло региональное сотрудничество.

Хоккей Американский хоккеист Лейтон назвал КХЛ «пивной» лигой Американский хоккеист Майкл Лейтон рассказал о том, как он попал в КХЛ. Сезон-2013/14 голкипер провел в составе "Донбасса".

Экономика Банки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.

Экономика Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1% Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.

Общество Названы регионы России с самым доступным газом Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.

Единоборства Александр Емельяненко рассказал о подготовке к поединку с Кокляевым Боец ММА Александр Емельяненко готовится к встрече с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым, которая состоится 29 ноября.

Происшествия СК возбудил дело после гибели рабочих под завалами в Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Екатеринбурге при проведении ремонтных земляных работ двое рабочих попали под обрушение грунта и погибли.

Футбол Егоров: меру наказания удаленным тренерам Федотову и Божовичу определит КДК Решение о наказании главных тренеров "Оренбурга" Владимира Федотова и самарских "Крыльев Советов" Миодрага Божовича определит Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.

Здоровье Названы продукты для сохранения мужского здоровья Благоприятное действие на мужское здоровье оказывают морепродукты.

Общество Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.

Кино Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.

Происшествия Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.