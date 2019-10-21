Армия и оружие
РИА НовостиСирийские курды 36 раз нарушили перемирие, заявило Минобороны Турции
Силы самообороны курдов (YPG) 36 раз нарушали введенный в минувший четверг режим прекращения огня на севере Сирии, их отход из зоны безопасности на сирийско-турецкой границе продолжается, сообщило минобороны Турции.
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МИД Франции: Эрдоган несёт большую ответственность за последствия операции в САР
Московский Комсомолец Турция05:46
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