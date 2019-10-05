Армия и оружие
REGNUMТурция стягивает военные подразделения к границе с Сирией
Целью операции объявлено подавление военных соединений сил самообороны сирийских курдов, а также создание зоны безопасности на севере Сирии. Напомним, выступая на Генеральной ассамблее ООН глава МИД Сирии Валид Муаллем потребовал, чтобы войска Турции и США покинули территорию САР.
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Песков: Россия следит за заявлениями Анкары о возможной операции на севере Сирии
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