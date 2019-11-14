Футбол

MetaratingsMetaratingsТурция вышла на Евро-2020, сыграв вничью с Исландией

Турция — Исландия
0 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
Озан Туфан
8′
24′
Альфред Финнбогасон
Арнор Сигурдссон
36′
Арнор Траустасон
63′
Арнор Траустасон
Хердюр Магнуссен
Дженгиз Ундер
Юсуф Языджи
81′
Окай Йокушлу
82′
84′
Колбейн Сигторссон
85′
Ари Скуласон
Микаэль Андерсон
Хакан Чалханоглу
Каан Айхан
87′
Дженгиз Ундер
90′+1′
Зеки Челик
90′+4′
Зеки Челик
Омер Байрам
90′+4′
Матч со сборной Исландией завершился со счётом 0:0. Благодаря этому результату на континентальное первенство также пробилась сборная Франции, которая завершила квалификацию на второй позиции в турнирной таблице.
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