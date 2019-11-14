Матч со сборной Исландией завершился со счётом 0:0. Благодаря этому результату на континентальное первенство также пробилась сборная Франции, которая завершила квалификацию на второй позиции в турнирной таблице.

Турция вышла на Евро-2020, сыграв вничью с Исландией

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