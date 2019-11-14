Футболисты сборной Турции в домашнем матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 сыграли вничью с исландцами. Встреча, прошедшая в четверг в Стамбуле на стадионе "Али Сами Йен", завершилась со счетом 0:0. Этот результат гарантировал подопечным Шенола Гюнеша выступление на чемпионате Европы-2020.

Сборная Турции сыграла вничью с исландцами и вышла на Евро-2020

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