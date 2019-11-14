Футболисты сборной Турции сыграли вничью с командой Исландии в матче отбора к Евро-2020 (0:0).

Сборные Турции и Франции вышли на Евро-2020

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