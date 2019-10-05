Армия и оружие
ИнтерфаксТурция усилила войска на границе с Сирией
Турция направила дополнительные войска и военную технику на сирийскую границу на фоне объявления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности вскоре начать операцию в Сирии, сообщает турецкий телеканал TRT.
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с чего всё началось
Турция стягивает военную технику и дополнительные войска на границу с Сирией, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на государственный турецкий телеканал TRT.Аргументы и Фактывчера в 21:40
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SDF предупредили Турцию о «тотальной» войне в ответ на операцию на севере страны
Коммерсантъвчера в 21:25
Песков: Россия следит за заявлениями Анкары о возможной операции на севере Сирии
Московский Комсомолец Турция03 октября в 03:08
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Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»
При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.
Lenta.ru 00:24
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Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента
Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.
ТАСС вчера в 22:09
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В ходе протестов в Ираке погибли уже 73 человека
Число погибших в ходе массовых протестов в Ираке превысило 70 человек.
REGNUM вчера в 05:00
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Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились
За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Piter.tv 04 октября в 13:31
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Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия вчера в 06:04
Происшествия
В результате ДТП в Чите пострадали шесть человек
В результате ДТП, произошедшего 6 октября в центре Читы, пострадали шесть человек, ещё один человек погиб.
RT на русском вчера в 23:35
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
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ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru вчера в 21:06
Космос
Огненный шар над Чили не был метеоритом
Несколько дней назад над Чили заметили пролетающий в небе огненный шар, излучающий яркое свечение.
Goroday.ru 03 октября в 10:57
Футбол
СМИ назвали главного претендента на пост тренера московского «Динамо»
Основным претендентом на пост тренера московского «Динамо» является Кирилл Новиков, возглавляющий молодежную команду столичного клуба.
РБК вчера в 15:01
Общество
Онищенко рассказал о влиянии сокращения зимы на биоритмы
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU отметил, что возможное сокращение зимнего периода в России может повлиять на биологические ритмы россиян.
RT на русском вчера в 13:23
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии
Микроавтобус Toyota опрокинулся, следовавший по маршруту Благовещенск — Якутск, перевернулся на автодороге «Лена» в Якутии, пострадали шесть человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД МВД.
РБК вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Несколько зрителей возмутились организацией концерта Чумакова в Нур-Султане
Десять зрителей концерта российского исполнителя Алексея Чумакова в Нур-Султане сдали билеты, возмущаясь организаторами мероприятия.
REGNUM вчера в 01:21
Хоккей
«Флорида» Бобровского обыграла «Тампу» Василевского
Бобровский отразил 32 броска из 35, у Василевского в активе 24 сейва. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов очков не набрал.
Sportbox.RU вчера в 21:47
Футбол
Сульшер не жалеет о расставании с Лукаку
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" норвежец Оле-Гуннар Сульшер высказался о бывшем форварде манкунианцев бельгийце Ромелу Лукаку.
Газета.Ru вчера в 20:02
Кино
Netflix представит четвертый сезон мультфильма «Маша и Медведь»
Inc-news.ru 03 октября в 14:26
Общество
Москвичей 6 октября ожидает дождь со снегом
Синоптики пообещали москвичам утром 6 октября дождь со снегом, пишет сайт Гидрометцентра.
Известия вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов раскритиковали премию ТЭФИ
Недавно состоялось награждение победителей премии ТЭФИ. Ксения Собчак и Константин Богомолов неоднозначно отреагировали на лауреатов.
Lisa.ru 04 октября в 12:17
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 04 октября в 02:47
Общество
Аглая Тарасова встречается с Дарреном Аронофски
Американский режиссёр Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова подтвердили слухи о своём романе, появившись вместе на премьере фильма "Pacified" на 67-м кинофестивале в Сан-Себастьяне.
ИА InterMedia 04 октября в 07:59
Авто
Опубликована статистика продаж Lada Vesta с АМТ и МКПП
Только 9% приходится на продажи Lada Vesta с автоматизированной трансмиссией или «роботом» — 9% При этом большая часть продаж Vesta с AMT приходится на модификацию SW Cross — 51% (3422 шт.).
SpeedMe 04 октября в 01:11
Экономика
Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей
Стоимость самолета "приземлили" Авиакомпания дважды помещала один и тот же самолет под процедуру временного ввоза на таможенном посту "Аэропорт Внуково", во второй раз занизив его стоимость в 2,7 раза, отмечает Счетная палата.
РБК вчера в 03:00
Авто
Машинам на газе могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам
"Российское газовое общество" подготовило законопроект, в соответствии с котором машины, работающие на газомоторном топливе, смогут бесплатно ездить по платным автотрассам в РФ.
Новые автомобили 03 октября в 11:21
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
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Футбол
«Десна» оторвалась от «Динамо» в УПЛ
Победа позволила клубу из Чернигова упрочить свои позиции втором месте в УПЛ, обогнав киевское «Динамо».
Спорт-Экспресс вчера в 15:05
Политика
Россия и Япония обсудили сотрудничество в космической сфере
Стороны согласились с «необходимостью продвигать новый пакет, в том числе договорных отношений, сотрудничества в космической сфере».
Взгляд.ру 00:28
Политика
Нидерланды решили не называть себя Голландией
Нидерландское правительство решило, что страна больше не будет называть себя Голландией.
Газета.Ru вчера в 22:25
Происшествия
Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка
В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru вчера в 14:29