с чего всё началось

Турция направила дополнительные войска и военную технику на сирийскую границу на фоне объявления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности вскоре начать операцию в Сирии, сообщает турецкий телеканал TRT.

Турция усилила войска на границе с Сирией

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