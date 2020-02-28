Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТурция уточнила количество погибших военных в Идлибе

Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявил, что пока не получил удовлетворяющего результата на переговорах с Россией по Идлибу и Анкара готова к началу военной операции в этом регионе.В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.
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Число погибших в Идлибе турецких военных превысило 30

Коммерсантъ19:53

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Газета.Ru18:58

Число погибших турецких военных в Идлибе возросло до 29

RT на русском18:21

Число погибших турецких военных в Идлибе возросло до 29 человек

РБК18:34

Турция уточнила число погибших военных в Идлибе

РИА Новости18:12

Число погибших в Идлибе турецких военных возросло до 33

ТАСС18:23

22 турецких военных погибли в Идлибе

REGNUM17:09
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