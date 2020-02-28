Армия и оружие
Lenta.ruТурция уточнила количество погибших военных в Идлибе
Турция уточнила количество погибших военных в провинции Идлиб после авиаудара правительственных войск Сирии. Губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что погибли 29 военнослужащих, передает NTV. По его словам, еще 36 человек получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.
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Турция отомстила Сирии за погибших солдат - «сокрушительный» удар убил 114 военных
Российский Диалог26 февраля в 22:59
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Армия и оружие
Армия Турции уничтожила военный конвой сирийской армии в Идлибе
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