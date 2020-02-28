Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruТурция уточнила количество погибших военных в Идлибе

Турция уточнила количество погибших военных в провинции Идлиб после авиаудара правительственных войск Сирии. Губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что погибли 29 военнослужащих, передает NTV. По его словам, еще 36 человек получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.
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Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе

РИА Новости18:12

Число погибших турецких военных в Идлибе возросло до 29 человек

РБК18:34

22 турецких военных погибли в Идлибе

REGNUM17:09

После удара сил Сирии погибли 22 турецких военных

Газета.Ru16:52

Число погибших турецких военных в Идлибе возросло до 29

RT на русском18:21

Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе

Коммерсантъ16:27

Число погибших в Идлибе турецких военных возросло до 29

ТАСС18:15
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Российский «колодец в ад» напугал американского ученого

Кольская сверхглубокая скважина, которую российские геологи пробурили в Мурманской области, напоминает фильм ужасов и внушает иррациональный страх, пишет на страницах научно-популярного журнала Scientific American американская исследовательница и астрофизик Сабрина Стирвальт.
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Агузарова пришла на шоу Галкина в шипованном ожерелье

Экс-солистка группы «Браво» Жанна Агузарова появилась в шоу Максима Галкина «Музыкалити».
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Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте

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Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова.
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ, меры коснутся всех регулярных и чартерных рейсов в Иран и обратно, за исключением авиакомпаний «Аэрофлот» и иранской «Mahan Air».
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Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее бельгийского "Брюгге" и вышел в следующий круг соревнований.
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Россия завоевала серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

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Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Газета.Ru 12:22
Футбол

Лондонский «Арсенал» сенсационно вылетел из Лиги Европы

Один из фаворитов Лиги Европы "Арсенал" неожиданно проиграл на своем поле "Олимпиакосу" (1:2) и вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.
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Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США 27 февраля вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 17:48
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В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
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Общество

Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать

Посольство России в Италии обратило внимание направляющихся в эту страну российских граждан, что в итальянских аэропортах в связи с распространением коронавируса осуществляются мероприятия по дистанционному измерению температуры пассажиров.
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Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских

«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
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Forbes включил Павла Дацюка в десятку самых богатых спортсменов России

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«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ 11:48
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На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ru вчера в 15:05
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ЦСКА проиграл «Барселоне» в матче Евролиги

Московский ЦСКА проиграл "Барселоне" в матче 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
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В Киеве сообщили о плане по возвращению Крыма под контроль Украины

Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с различными инициативами и планами действий, позволяющие, по их мнению, «вернуть» Крым Киеву.
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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

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Число зараженных коронавирусом во Франции выросло вдвое

Число зараженных коронавирусом во Франции выросло более чем вдвое, до 38 человек, заявил глава минздрава Оливье Веран.
РИА Новости 14:32
Армия и оружие

Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 18 летательных аппаратов, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
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Фигурант дела «Сети» ответил на обвинения в причастности к убийству

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Администрация Южно-Сахалинска готова снести все в Черемушках, но проектировщики против

Проектировщики, городские бизнесмены и администрация Южно-Сахалинска встретились, чтобы обсудить предстоящую реновацию 4, 7 и 8 микрорайонов.
Сахалин.Инфо 18:27
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Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
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Авто

Sony начала тестировать электрокар Vision-S

На видеоролике японская корпорация Sony продемонстрировала дорожные испытания ее концепта Vision-S.
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В Великобритании рассказали о дилемме вокруг Парада Победы в Москве

Власти Великобритании и США озадачены дилеммой, которую вызвали праздничные мероприятия в Москве, посвященные 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.
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Black Desert бесплатно раздают в Steam до 2 марта

Создатели Black Desert решили раздать международную версию MMORPG в Steam — акция проходит в течение пяти дней и закончится 2 марта.
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Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
РБК вчера в 12:22
Общество

В Нидерландах выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Нидерландах, сообщает портал Dutch News со ссылкой на главу минздрава Бруно Брёйнса.
РИА Новости 15:53
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