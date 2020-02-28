Армия и оружие
Lenta.ruТурция уточнила количество погибших военных в Идлибе
Турция уточнила количество погибших военных в провинции Идлиб после авиаудара правительственных войск Сирии. Губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что погибли 29 военнослужащих, передает NTV. По его словам, еще 36 человек получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.
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Наука
Российский «колодец в ад» напугал американского ученого
Кольская сверхглубокая скважина, которую российские геологи пробурили в Мурманской области, напоминает фильм ужасов и внушает иррациональный страх, пишет на страницах научно-популярного журнала Scientific American американская исследовательница и астрофизик Сабрина Стирвальт.
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Агузарова пришла на шоу Галкина в шипованном ожерелье
Экс-солистка группы «Браво» Жанна Агузарова появилась в шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Армия и оружие
Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
Командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов прокомментировал в эфире НСН слова главкома ВМС Украины Игоря Воронченко об усилении военного потенциала России в Черном море.
Политика
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова.
Культура
Объявлен состав жюри нового шоу НТВ «Маска»
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Ираном
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ, меры коснутся всех регулярных и чартерных рейсов в Иран и обратно, за исключением авиакомпаний «Аэрофлот» и иранской «Mahan Air».
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в следующий этап Лиги Европы
Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее бельгийского "Брюгге" и вышел в следующий круг соревнований.
Экономика
Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Футбол
Лондонский «Арсенал» сенсационно вылетел из Лиги Европы
Один из фаворитов Лиги Европы "Арсенал" неожиданно проиграл на своем поле "Олимпиакосу" (1:2) и вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.
Финансы
Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США 27 февраля вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Общество
Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать
Посольство России в Италии обратило внимание направляющихся в эту страну российских граждан, что в итальянских аэропортах в связи с распространением коронавируса осуществляются мероприятия по дистанционному измерению температуры пассажиров.
Политика
Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Спорт
Forbes включил Павла Дацюка в десятку самых богатых спортсменов России
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Барселоне» в матче Евролиги
Московский ЦСКА проиграл "Барселоне" в матче 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Политика
В Киеве сообщили о плане по возвращению Крыма под контроль Украины
Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с различными инициативами и планами действий, позволяющие, по их мнению, «вернуть» Крым Киеву.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Общество
Число зараженных коронавирусом во Франции выросло вдвое
Число зараженных коронавирусом во Франции выросло более чем вдвое, до 38 человек, заявил глава минздрава Оливье Веран.
Армия и оружие
Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 18 летательных аппаратов, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
Общество
Администрация Южно-Сахалинска готова снести все в Черемушках, но проектировщики против
Проектировщики, городские бизнесмены и администрация Южно-Сахалинска встретились, чтобы обсудить предстоящую реновацию 4, 7 и 8 микрорайонов.
Общество
Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром
Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
Авто
Sony начала тестировать электрокар Vision-S
На видеоролике японская корпорация Sony продемонстрировала дорожные испытания ее концепта Vision-S.
Политика
В Великобритании рассказали о дилемме вокруг Парада Победы в Москве
Власти Великобритании и США озадачены дилеммой, которую вызвали праздничные мероприятия в Москве, посвященные 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.
Киберспорт
Black Desert бесплатно раздают в Steam до 2 марта
Создатели Black Desert решили раздать международную версию MMORPG в Steam — акция проходит в течение пяти дней и закончится 2 марта.
Экономика
Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
Общество
В Нидерландах выявили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Нидерландах, сообщает портал Dutch News со ссылкой на главу минздрава Бруно Брёйнса.