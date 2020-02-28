Турция уточнила количество погибших военных в провинции Идлиб после авиаудара правительственных войск Сирии. Губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что погибли 29 военнослужащих, передает NTV. По его словам, еще 36 человек получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.

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