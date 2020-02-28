Армия и оружие
РИА НовостиТурция уточнила количество погибших военных в Идлибе
Число турецких военных, погибших при авиаударе в сирийском Идлибе, возросло до 29, ранены 36 человек, заявил губернатор провинции Хатай Рахми Доган в пятницу. Ранее он сообщил о гибели 22 турецких поенных при авиаударе ВВС Сирии в Идлибе.
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Сильное взаимодействие бывает разным
Если на «больших» расстояниях сильное взаимодействие обеспечивает главным образом притяжение протона и нейтрона, то на очень коротких расстояниях происходит отталкивание или раздвигание пар нейтронов.
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Армия и оружие
США рассматривают возможность усиления борьбы с коронавирусом через программу времен холодной войны
Закон был принят в 1950 году после начала Корейской войны.
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Министр обороны Турции посетил штаб в провинции на границе с Сирией
Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар посетил расположенный в граничащей с Сирией провинции Хатай штаб командования тактическими действиями турецкой армии в сирийском Идлибе.
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Специалисты встроили в новую машину Tiggo 8 кнопочный запуск двигателя, а также электрический привод дверей.
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Один из фаворитов Лиги Европы "Арсенал" неожиданно проиграл на своем поле "Олимпиакосу" (1:2) и вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.
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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу возбужденному следственным управлением МУ МВД РОССИИ «Якутское» по факту мошеннических действий под предлогом продаж квартир и земельных участков, ОСО МУ МВД РОССИИ «Якутское» задержана гр. Винокурова В.Н. 1967г.р.
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В еще не вышедший в прокат фильм «Мулан» внесена очередная правка. Напомним, ранее из него вырезали дракончика Мушу и сцены песен.
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Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
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