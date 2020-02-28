Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТурция уточнила количество погибших военных в Идлибе

Число турецких военных, погибших при авиаударе в сирийском Идлибе, возросло до 29, ранены 36 человек, заявил губернатор провинции Хатай Рахми Доган в пятницу. Ранее он сообщил о гибели 22 турецких поенных при авиаударе ВВС Сирии в Идлибе.
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Число погибших в Идлибе турецких военных возросло до 33

ТАСС18:23

Число погибших при авиаударе в Иблибе турецких военных достигло 33

РБК20:53

Число погибших в Идлибе турецких военных превысило 30

Коммерсантъ19:53

Число погибших в Сирии турецких военных возросло до 33 человек

Известия21:12

Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе

РИА Новости18:12

Число жертв среди турецких военных в Идлибе возросло до 22

Евразия Daily18:11

Минобороны Турции сообщило о гибели двух военных в Идлибе

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