Энергетика

Вести.RuВести.RuТурция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
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с чего всё началось

Поставки «Газпрома» в Турцию в 2019 году упали на 40%

Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе отраслевой статистики, поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40%, до 14,4-14,8 млрд кубометров.
Интерфаксвчера в 04:09

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EPDK: Турция сокращает поставки российского газа

REGNUMвчера в 18:58

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Вести.Ruвчера в 04:31

В 2019 году Турция сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Piter.tvвчера в 13:31

Турция начала отказываться от российского газа

Lenta.ruвчера в 11:08

Поставки российского газа в Турцию упали почти наполовину

Росбалтвчера в 07:42

В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию упали на 40 процентов

Московский Комсомолецвчера в 04:44

Турция сократила поставки российского газа на 40%

News.ruвчера в 15:10
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Происшествия

Жесткую посадку пассажирского лайнера в Стамбуле сняли на видео

Вести.Ru вчера в 13:48
Происшествия

В Италии скоростной поезд сошел с рельсов

Скоростной поезд сошел в четверг с рельсов в Италии на участке между Миланом и Болоньей, один человек погиб, еще 30 получили ранения, сообщила газета Corriere della Sera.
РИА Новости 01:46
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета 04 февраля в 02:29
Культура

Умер американский актер Кирк Дуглас

В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
РБК вчера в 18:40
Гаджеты

В сети появились реальные фото смартфонов Samsung Galaxy S20

Инсайдеры опубликовали первые «живые» снимки смартфонов Samsung из линейки Galaxy S20. Официальный анонс гаджетов ожидается 11 февраля.
Профиль вчера в 14:29
Происшествия

Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье

Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
РИА Новости вчера в 07:23
Политика

Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа

Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
Rostov gazeta вчера в 09:58
Экономика

OMV вложила в «Северный поток — 2» 113 миллионов евро в 2019 году

Австрийская OMV в 2019 году вложила в строительство "Северного потока — 2" 113 миллионов евро, говорится в отчетности компании.
РИА Новости 01:47
Шоу-бизнес

После скандала с дочерью Любовь Успенская находилась на грани инсульта

Знаменитая российская певица Любовь Успенская после скандала с дочерью находилась на грани инсульта.
Аргументы недели вчера в 11:37
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru 04 февраля в 03:21
Общество

В Росреестре предложили создать государственный аналог «Яндекс.Карт»

Как полагает Федор Шкуров, государство не может использовать существующие открытые сервисы, такие как «Яндекс.Карты», поскольку они не обеспечивают необходимую точность, юридически не гарантируют ее: на основе таких данных нельзя организовать надежный государственный сервис, нельзя решать системные задачи национальных проектов.
РБК 01:00
Авто

Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Коммерсантъ вчера в 07:44
Общество

В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim

Карту из компьютерной игры Skyrim заметили в украинском учебнике по географии за шестой класс, изображение страницы учебника опубликовала в фейсбуке журналистка Анна Чабарай.
РИА Новости вчера в 16:04
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости вчера в 01:11
Армия и оружие

Появились кадры отражения сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску

Агентство SANA опубликовало на своей странице в YouTube кадры с отражением сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску.
REGNUM 01:49
Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

Кадры со съемочной площадки, где идет работа над седьмым сезоном, завораживают.
Donday.ru вчера в 07:16
Футбол

В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
РИА Новости вчера в 14:32
Политика

В Крыму отреагировали на заявление украинского политика о полуострове

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал RT заявление «постоянного представителя президента Украины в Крыму» Антона Кориневича о том, что в настоящий момент Киев не готов к «возвращению» полуострова.
RT на русском вчера в 13:21
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК вчера в 16:00
Политика

Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.
РИА Новости вчера в 02:40
Общество

Умер сын экс-президента Киргизии

Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
RT на русском 01:02
Футбол

Месси может покинуть «Барселону» в конце сезона

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонский клуб по окончании текущего сезона.
NewInform 01:54
Шоу-бизнес

Милла Йовович выложила фото новорожденной дочери

Актриса рассказала подписчикам о малышке Вечером прошедшего воскресенья стало известно, что звезда "Обители зла" Милла Йовович стала мамой в третий раз.
WomanHit.ru 04 февраля в 02:33
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в город Саракиб

Подразделения армии Сирии вошли в город Саракиб в провинции Идлиб, бывший форпостом террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), боевики из города бежали, сообщает телеканал Аль-Маядин.
Взгляд.ру вчера в 13:39
Здоровье

Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей

Где не хватает врачей На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
РБК вчера в 23:00
Общество

Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях

О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Красная весна вчера в 14:18
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ вчера в 15:24
Шоу-бизнес

Дарья Мороз опровергла слухи, что Собчак увела у неё Богомолова

Актуальные Новости 00:53
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.
Вести.Ru 04 февраля в 02:28
Игры

Глава франшизы Gears of War Род Фергюссон уйдёт работать в Blizzard

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