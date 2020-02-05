Энергетика
Вести.RuТурция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
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с чего всё началось
Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе отраслевой статистики, поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40%, до 14,4-14,8 млрд кубометров.Интерфаксвчера в 04:09
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Происшествия
Жесткую посадку пассажирского лайнера в Стамбуле сняли на видео
Происшествия
В Италии скоростной поезд сошел с рельсов
Скоростной поезд сошел в четверг с рельсов в Италии на участке между Миланом и Болоньей, один человек погиб, еще 30 получили ранения, сообщила газета Corriere della Sera.
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В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Культура
Умер американский актер Кирк Дуглас
В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
Гаджеты
В сети появились реальные фото смартфонов Samsung Galaxy S20
Инсайдеры опубликовали первые «живые» снимки смартфонов Samsung из линейки Galaxy S20. Официальный анонс гаджетов ожидается 11 февраля.
Происшествия
Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье
Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
Политика
Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа
Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
Экономика
OMV вложила в «Северный поток — 2» 113 миллионов евро в 2019 году
Австрийская OMV в 2019 году вложила в строительство "Северного потока — 2" 113 миллионов евро, говорится в отчетности компании.
Шоу-бизнес
После скандала с дочерью Любовь Успенская находилась на грани инсульта
Знаменитая российская певица Любовь Успенская после скандала с дочерью находилась на грани инсульта.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Общество
В Росреестре предложили создать государственный аналог «Яндекс.Карт»
Как полагает Федор Шкуров, государство не может использовать существующие открытые сервисы, такие как «Яндекс.Карты», поскольку они не обеспечивают необходимую точность, юридически не гарантируют ее: на основе таких данных нельзя организовать надежный государственный сервис, нельзя решать системные задачи национальных проектов.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Общество
В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
Карту из компьютерной игры Skyrim заметили в украинском учебнике по географии за шестой класс, изображение страницы учебника опубликовала в фейсбуке журналистка Анна Чабарай.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Армия и оружие
Появились кадры отражения сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску
Агентство SANA опубликовало на своей странице в YouTube кадры с отражением сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску.
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
Кадры со съемочной площадки, где идет работа над седьмым сезоном, завораживают.
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Политика
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Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал RT заявление «постоянного представителя президента Украины в Крыму» Антона Кориневича о том, что в настоящий момент Киев не готов к «возвращению» полуострова.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Политика
Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.
Общество
Умер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
Футбол
Месси может покинуть «Барселону» в конце сезона
Форвард «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонский клуб по окончании текущего сезона.
Шоу-бизнес
Милла Йовович выложила фото новорожденной дочери
Актриса рассказала подписчикам о малышке Вечером прошедшего воскресенья стало известно, что звезда "Обители зла" Милла Йовович стала мамой в третий раз.
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Саракиб
Подразделения армии Сирии вошли в город Саракиб в провинции Идлиб, бывший форпостом террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), боевики из города бежали, сообщает телеканал Аль-Маядин.
Здоровье
Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей
Где не хватает врачей На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
Общество
Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях
О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Шоу-бизнес
Дарья Мороз опровергла слухи, что Собчак увела у неё Богомолова
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.