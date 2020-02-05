Энергетика

Вести.RuВести.RuТурция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
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с чего всё началось

Поставки «Газпрома» в Турцию в 2019 году упали на 40%

Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе отраслевой статистики, поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40%, до 14,4-14,8 млрд кубометров.
Интерфаксвчера в 04:09

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EPDK: Турция сокращает поставки российского газа

REGNUMвчера в 18:58

Турция сократила поставки российского газа на 40%

News.ruвчера в 15:10

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Вести.Ruвчера в 04:31

Турция начала отказываться от российского газа

Lenta.ruвчера в 11:08

Поставки российского газа в Турцию упали почти наполовину

Росбалтвчера в 07:42

В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию упали на 40 процентов

Московский Комсомолецвчера в 04:44

В 2019 году Турция сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Piter.tvвчера в 13:31
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Общество

Корабль «Союз МС-13» приземлился в Казахстане

Российская газета 04:26
Армия и оружие

Лишили тихой гавани: российские подлодки напугали ВМС США

Вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за российских подлодок.
Российская газета вчера в 03:57
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета 04:53
Общество

Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Ведомости вчера в 22:47
Экономика

Чистая прибыль «Магнита» в 2019 году упала на 49%

Пока же чистая прибыль ретейлера сократилась на 49% год к году и составила 17,1 млрд рублей при росте общей выручки на 10,6 млрд в 2019 году.
АБН 02:34
Спорт

Гимнастка Солдатова попала в больницу после попытки суицида

Российская гимнастка Александра Солдатова попала в больницу после попытки суицида. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Газета.Ru 04:33
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 может стать первым в мире смартфоном с памятью LPDDR5

Представитель Micron Technology подтвердил, что смартфон Xiaomi Mi 10 станет первым мобильным устройством с новым стандартом памяти LPDDR5.
Ридус 04:29
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ 03:51
Футбол

«Спартак» сравнял счет в матче с «Локомотивом»

«Спартак» сравнял счет в матче предсезонного турнира в Дохе против «Локомотива». На 49-й минуте отличился Илья Гапонов.
Спорт-Экспресс вчера в 14:24
Политика

Сенат США проголосовал против импичмента Трампа

52 сенатора оправдали господина Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, 48 поддержали обвинение.
Коммерсантъ вчера в 16:32
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Армия и оружие

В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.
RT на русском 02:24
Авто

Представлен гибридный концепт Haval Concept H

Китайская компания Haval продемонстрировала новый концепт Concept H, который принял участие в выставке в Нью Дели.
Rusargument вчера в 14:19
Общество

Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек

Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 09:13
Экономика

Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
REGNUM 04 февраля в 19:16
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Общество

Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях

О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Красная весна вчера в 14:18
Космос

«Даурия Аэроспейс» приняла решение о самобанкротстве

Ранее, 30 декабря 2019 года, «Даурия» уже заявляла о намерении объявить самобанкротство, и именно задолженность перед «Роскосмосом» была названа основной причиной этого решения, CNews.
Telesputnik.ru вчера в 08:00
Политика

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
РИА Новости 03:43
Политика

В Раде произошла потасовка между депутатами

Потасовка между депутатами фракции пропрезидентской "Слуга народа" и оппозиционной "Батькивщина" состоялась возле трибуны Рады, которая в четверг рассмотрит вопрос о рынке земли, оппозиция пытается заблокировать работу парламента.
РИА Новости 04:37
Гаджеты

Продажи часов Apple обогнали всю швейцарскую часовую индустрию

За тоже время вся швейцарская часовая индустрия, в которую входят такие бренды, как Swatch и TAG Heuer, отгрузила всего около 21,1 млн. устройств, что на 13% меньше, чем годом ранее.
Вести.Ru 04:44
Происшествия

В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма

ТАСС 05:05
Авто

Toyota Highlander получила спортивную версию XSE

Японский автопризводитель Toyota на автосалоне в Чикаго презентовал спортивную модификацию среднеразмерного кроссовера Highlander.
Letnews.ru 02:00
Происшествия

На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов

Российская газета 00:50
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову

Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Вестник 05:15
Происшествия

Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана

Хабаровский краевой суд 5 февраля удовлетворил ходатайство следствия об аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король».
Коммерсантъ 02:48
Армия и оружие

Испытания боевого модуля АУ-220М попали на видео

В Сети появились кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М, который впервые представили на выставке вооружений в Индии.
Вечерняя Москва вчера в 07:56
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor вчера в 20:18
Авто

Названы основные ошибки при замене и доливе моторного масла

Журналисты назвали пять типичных ошибок, которые допускают водители при замене и доливе моторного масла.
МедиаПоток 03 февраля в 03:59
Кино

В сети появились первые кадры со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

Жители Сан-Франциско заметили Киану Ривза со съемочной группой "Матрицы 4" на одной из улиц города.
Газета.Ru 05:11
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