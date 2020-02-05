Энергетика

Вести.RuВести.RuТурция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Читать в источнике
Комментировать142
с чего всё началось

Поставки «Газпрома» в Турцию в 2019 году упали на 40%

Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе отраслевой статистики, поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40%, до 14,4-14,8 млрд кубометров.
Интерфаксвчера в 04:09

Подробнее о событии

EPDK: Турция сокращает поставки российского газа

REGNUMвчера в 18:58

Турция сократила поставки российского газа на 40%

News.ruвчера в 15:10

В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию упали на 40 процентов

Московский Комсомолецвчера в 04:44

Турция начала отказываться от российского газа

Lenta.ruвчера в 11:08

Поставки российского газа в Турцию упали почти наполовину

Росбалтвчера в 07:42

В 2019 году Турция сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Piter.tvвчера в 13:31

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Вести.Ruвчера в 04:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 07:07, Ашберн
Происшествия

Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы

Вести.Ru вчера в 22:33
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала, как отпраздновала день рождения

Певица показала снимки со своего дня рождения, который отметила в Италии.
Uznayvse.ru 03:46
Политика

Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Верховной раде

Депутаты разных фракций Верховной рады начали блокировать трибуну перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о рынке земли.
Известия 06:35
Хоккей

Овечкин оформил четвёртый хет-трик в сезоне

Парламентская газета вчера в 07:14
Происшествия

Стала известна личность обвиняемого в госизмене россиянина

Обвиняемым в государственной измене россиянином, чьё дело рассматривает Лефортовский суд в Москве, оказался пенсионер из Владивостока.
RT на русском 06:36
Здоровье

Что произойдет с организмом, если отказаться от сахара

Ваша норма сахара Если вы не считаете нужным отказываться от сахара полностью, учтите, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) считает: взрослому человеку без ущерба для здоровья можно съесть 25 граммов сахара в день.
РИА Новости 03 февраля в 06:00
Происшествия

СК завел дело из-за поджога Никулинского суда Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога здания Никулинского суда Москвы бутылками с зажигательной смесью.
ТАСС 06:37
Общество

Ургант извинился за шутку о космонавтах и сделал «выговор» ее автору

РБК 06:25
Футбол

Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Спорт-Экспресс вчера в 23:38
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

РБК 05:37
Армия и оружие

«Белые каски» сняли постановочное видео о химатаке в Идлибе

ТВ Центр 04 февраля в 09:41
Армия и оружие

Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400

Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
РИА Новости 04:12
Общество

Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Lenta.ru 04:27
Общество

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику.
Известия 04:18
Происшествия

В стамбульском аэропорту потерпел крушение самолет

В аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен потерпел крушение самолет, сообщает CNN Turk.
Известия вчера в 10:42
Происшествия

В Москве ребенок ушел из детского сада во время тихого часа

Полицейские Северо-западного округа вернули родителям шестилетнего сына, ушедшего из детского сада, сообщает начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости вчера в 12:38
Кино

В сети появился первый трейлер новой части «Пилы»

На просторах интернета появился трейлер новой части фильма «Пила», производством которого занимается актер Крис Рок.
Live24 04 февраля в 11:05
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Культура

Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Газета Кемерова вчера в 00:21
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Минобороны России в четверг опубликовало видео первого полета модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М.
РИА Новости 06:52
Общество

Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Российская газета 06:56
Наука

Морское существо возрастом 200 млн лет обнаружено на Аляске

Ученые из Университета Аляски идентифицировали и описали новый вид морского существа - талаттозавра.
Русская Планета вчера в 23:12
Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

Кадры со съемочной площадки, где идет работа над седьмым сезоном, завораживают.
Donday.ru вчера в 07:16
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Происшествия

Датчанин убил жену-россиянку и покончил с собой в Италии

Известия 06:17
Армия и оружие

В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
РИА Новости 07:02
Футбол

WADA ответило на новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

WADA ответило на новости об отстранении российской сборной на чемпионате мира по футболу в 2022 году.
Телеканал 360° вчера в 18:28
Общество

ПФР подготовил примеры заполнения новой формы СЗВ-ТД

С 2020 года работодатели обязаны ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, направлять в Фонд сведения о трудовой деятельности работников (форма СЗВ-ТД) для формирования электронных трудовых книжек.
Гарант вчера в 03:45
Общество

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-13» приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-13" приземлился в степи Казахстана, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
РИА Новости 04:29
Политика

Новым главой Оренбурга стал Владимир Ильиных

Едва счетная комиссия озвучила результаты голосования, оказалось, что все проголосовавшие депутаты отдали свои голоса за Владимира Ильиных, теперь уже бывший первый замглавы города сразу занял место мэра.
Orenday.ru 02:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное