Энергетика
Вести.RuТурция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
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с чего всё началось
Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе отраслевой статистики, поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40%, до 14,4-14,8 млрд кубометров.Интерфаксвчера в 04:09
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