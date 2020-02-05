Энергетика

Вести.RuВести.RuТурция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
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Поставки «Газпрома» в Турцию в 2019 году упали на 40%

Азербайджан за 11 месяцев 2019 года нарастил поставки в Турцию на 29% - до 8,66 млрд кубометров газа. Поставки газа из Ирана оставались стабильными (6,88 млрд кубов, -1%).
Интерфакс04:09

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Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

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Московский "Локомотив" в серии пенальти обыграл столичный "Спартак" в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.
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Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М

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Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы

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