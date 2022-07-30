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Турция в июне увеличила на 46 процентов экспорт товаров в Россию

Экспорт турецких товаров в Россию в июне вырос на 46 процентов по сравнению с показателями 2021 года и на 52 процента относительно прошлого месяца, сообщил Турецкий институт статистики.
РИА Новости
В том числе поставки абрикосов, черешни и персиков в июне достигли $136 млн (в том же месяце годом ранее — чуть менее $100 млн).
РБК
В 2021 году Турция занимала десятое место в списке крупнейших экспортеров товаров в Россию.
РБК
На фоне общей отрицательной динамики также растут экспортные объемы из Белоруссии и Швейцарии в Россию.
РБК

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Экспорт товаров из Турции в Россию за год вырос на 46%
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