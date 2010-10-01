Энергетика
ИА Красная ВеснаТурция вместо российского газа из трубы покупает американский СПГ
Турция в марте более чем удвоила свой импорт СПГ по сравнению с мартом 2019 года, и впервые импорт сжиженного природного газа Турции опередил закупку природного газа по трубопроводам. В марте Турция втрое увеличила закупки сжиженного природного газа из США.
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Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
Общество
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом
Российская газета 17:34
Общество
В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты
Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
РИА Новости 07:51
Общество
Вирусолог назвал эффективное средство защиты от коронавируса
Лучше всего от коронавирусной инфекции могут защитить строительные респираторы, заявил в воскресенье, 31 мая, ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев.
Известия 18:11
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2020 года
С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений.
Москва 24 17:03
Общество
В Бразилии число выявленных случаев коронавируса превысило 500 тысяч
В Бразилии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 500 тыс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бразильский Минздрав.
RT на русском 18:57
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
Политика
США поставили Бразилии 2 млн доз лекарства от коронавируса
США прислали Бразилии два миллиона доз гидроксихлорохина. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран.
Аргументы и Факты 17:21
Космос
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru 14:33
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Продюсер Иосиф Пригожин назвал «очередной провокацией» новость об отправке ему и его супруге Валерии гуманитарной помощи в виде нескольких пакетов лапши «Доширак».
Мой Брянск 05:34
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Армия и оружие
Захват дрона: военных летчиков обучат уничтожать беспилотники
Уничтожение разведывательных и ударных беспилотников станет обычным элементом боевой подготовки отечественных пилотов.
Известия 17:01
Авто
Nissan в апреле снизил продажи в России на 59%
В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,6% против 4,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.
Автостат вчера в 09:00
Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru вчера в 13:30
Экономика
Эксперт рассказал, куда можно вложить снятые в банке деньги
Существуют следующие варианты вложения денег, которые вы сняли в банке: открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС), покупка корпоративных облигаций и покупка акций дивидендных компаний.
ПРАЙМ 19:03
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала мужа после болезни
Известная фигуристка Татьяна Навка впервые показала своего супруга после выздоровления от коронавируса.
OvideO.ru вчера в 03:37
Космос
Американский корабль Crew Dragon стартовал к МКС
Напомним, пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправляет ракета Falcon 9. Это первый пуск корабля с людьми на борту с 2011 года, когда в США свернули программу шаттлов.
Петербургский дневник вчера в 15:41
Технологии
Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR
CyberSport.ru вчера в 16:14
Политика
Медведев рассказал об успешности онлайн-праймериз «ЕР»
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование успешно состоялось.
Российская газета 14:58
Здоровье
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 2,5 тыс
С начала пандемии коронавируса в Москве умерли 2553 зараженных человека. Это следует из данных столичного оперативного штаба.
РБК 18:56
Происшествия
Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков
Российская газета вчера в 21:22
Общество
Северную Корею накрыл мощный кризис из-за коронавируса
Северную Корею, одно из самых закрытых государств в мире, накрыл мощный экономический кризис из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:08
Экономика
Кризис: первые итоги
6 марта разваливается соглашение ОПЕК +, Саудовская Аравия начинает демпинговать с ценами на нефть, они стремительно рушатся.
Сахалин.Инфо 18:56
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что постоянно плакала в браке с Абдуловым
Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили вместе 17 лет. После их расставания актриса признавалась, что тяжело переживает развод.
ФАН вчера в 20:21
Армия и оружие
Российские подлодки проведут стрельбы МБР осенью 2020 года
Российские подлодки выполнят стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами осенью 2020 года, сообщил командующий Северным флотом Александр Моисеев.
РИА Новости 17:08
Игры
По секрету всему свету: 38 игр, которые выйдут на PlayStation 5
Enhanced Edition, Ultimate Fishing Simulator 2 и WRC 9.
Moi-portal.ru 29 мая в 12:45
Экономика
Белый дом строит систему управления отходами вручную
С плана мероприятий по раздельному сбору твердых коммунальных отходов (ТКО) в прошедшую пятницу на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, ответственной за экологическую политику, были сняты все разногласия заинтересованных ведомств.
Коммерсантъ 18:05