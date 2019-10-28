Путешествия

Российская газетаРоссийская газетаТурция введет новый налог на проживание туристов в отелях

С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Платить его будут не сами туристы, а объекты размещения - гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги.
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Турецкие отели могут обложить «налогом на проживание»

Коммерсантъ09:03

Эксперты предсказали рост цен на туры в Турцию после введения «налога на проживание»

Интерфакс09:11

Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях

URA.Ru08:23

Отдых в Турции подорожает из-за «налога на проживание»

Московский Комсомолец08:54

В Турции появится «налог на проживание»

Сусанин09:04

АТОР: в отелях Турции в 2020 году может появиться «налог на проживание»

РИА Новости06:54

Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции

РБК06:46
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Против замначальника Куйбышевской железной дороги завели дело о взятке

В отношении подозреваемых СК возбудил уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) в зависимости от участия каждого.
РБК 12:25
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Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту

Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
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Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург

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Происшествия

Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен

Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
РИА Новости 11:33
Происшествия

Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Футбол

Путин наградил Прядкина Орденом почета

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин награжден Орденом почета за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу, сообщается на портале правовой информации.
РИА Новости 10:27
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Пистолет «Удав» поступит на вооружение армии России

Новый пистолет «Удав» после улаживания всех бумажных формальностей поступит на вооружение армии России.
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Зеленский оценил разговор с националистами в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Зеленский не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистов, которые намерены сорвать разведение сил и спровоцировать новый виток гражданского конфликта.
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В России отзывают Toyota Land Cruiser Prado

В дилерские сервисы поедет 1 153 дизельных внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, которые были проданы в нашей стране в период с 12 марта по 18 апреля текущего года.
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Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro

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Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

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ГИМ отменил «Дилетантские чтения»

Об отмене мероприятия сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», один из учредителей журнала «Дилетант» Алексей Венедиктов.
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FAW привезет в Россию еще две модели

В 2020 году компания FAW привезет в Россию две новые модели: седан C-класса и кроссовер.
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За годовалой девочкой, доченькой актрисы Анастасии Заворотнюк ухаживает родная бабушка - 76-летняя мама тяжелобольной артистки, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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В партии Порошенко заговорили об убийстве Зеленского

После приезда к украинским нацистам в Золотое президента страны Владимира Зеленского, который убеждал их согласиться на разведение войск и который, по мнению нацистов, вел себя по-хамски, депутат Рады от "Европейской солидарности" София Федина выложила на своей странице видео, где она вместе с блогером Аленой Самбул (прозвище Маруся Зверобой) обсуждает варианты убийства Зеленского.
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Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку

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Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА

Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году, заявил «РИА Новости» глава Минспорта города Владимир Леонов.
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На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову

Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
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ЕС официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил после встречи дипломатов в Брюсселе, что представители 27 стран блока «одобрили запрос Великобритании о продлении Brexit до 31 января 2020 года».
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В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
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Умер известный диссидент Владимир Буковский

Rusvesna.su вчера в 19:20
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Хоакину Фениксу исполняется 45 лет

В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.
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