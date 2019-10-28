Путешествия
Российская газетаТурция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Платить его будут не сами туристы, а объекты размещения - гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 12:58, Ашберн
Футбол
РФС подал заявку на проведение Суперкубка УЕФА в Казани
Российский футбольный союз (РФС) отправил заявку на проведение матча за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Политика
Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут
Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Армия и оружие
Комплекс «Панцирь-С» выполнил стрельбы на учениях в Сербии
Шоу-бизнес
Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей
За годовалой девочкой, доченькой актрисы Анастасии Заворотнюк ухаживает родная бабушка - 76-летняя мама тяжелобольной артистки, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Космос
«Спутник» Samsung упал на ферму в США
Пара обнаружила странный девайс, который выглядел как «спутник». Мы поняли, что он упал с неба, — рассказала женщина в интервью NBC News.
Происшествия
Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку
Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Общество
В Совфеде предложили сажать на 15 лет за пропаганду наркотиков в Сети
Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас одобрил введение уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в Интернете и предложил наказывать преступников лишением свободы на срок до 15 лет.
Технологии
Сбербанк запустил приложение для бронирования столиков в ресторанах
Сбербанк совместно с компанией FoodPlex запустил мобильное приложение для похода в рестораны SberFood.
Общество
Кудрин назвал главную проблему нацпроектов
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «полным безобразием» освоение средств, выделенных на реализацию нацпроектов.
Футбол
Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
Экономика
Алекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу»
Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.
Общество
Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ
Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
Происшествия
В Крыму подозреваемому в подготовке теракта предъявили обвинения
Члену украинских экстремистских организаций Олегу Приходько, который подозревался в подготовке теракта на полуострове Крым, предъявлено обвинение.
Происшествия
Мужчина открыл огонь у французской мечети
Мужчина открыл огонь перед мечетью Байнона в департаменте Атлантические Пиренеи, Франция, сообщает Actu17.
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Политика
В партии Порошенко заговорили об убийстве Зеленского
После приезда к украинским нацистам в Золотое президента страны Владимира Зеленского, который убеждал их согласиться на разведение войск и который, по мнению нацистов, вел себя по-хамски, депутат Рады от "Европейской солидарности" София Федина выложила на своей странице видео, где она вместе с блогером Аленой Самбул (прозвище Маруся Зверобой) обсуждает варианты убийства Зеленского.
Происшествия
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24
Члены экипажа самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", совершившего в июле жесткую посадку в Бурятии, получили государственные награды.
Общество
Глава H&M усмотрел угрозу в призывах прекратить потребление
Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон полагает, что движение, осуждающее потребление, выступает серьезной социальной угрозой, пишет РБК.
Общество
Путин поручил ускорить строительство развязки в Химках
Футбол
Роналду: «Соперничество с Месси помогало нам обоим расти»
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду положительно оценил соперничество с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
Политика
Трамп допустил публикацию части видео ликвидации аль-Багдади
ТАСС/ Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил журналистам, что видео ликвидации главаря ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади может быть частично опубликовано.
Авто
АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4
Под капотом обновленного внедорожника все останется по-старому.