Путешествия

Российская газетаРоссийская газетаТурция введет новый налог на проживание туристов в отелях

С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Платить его будут не сами туристы, а объекты размещения - гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги.
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Турецкие отели могут обложить «налогом на проживание»

Коммерсантъ09:03

Отдых в Турции подорожает из-за «налога на проживание»

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Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции

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