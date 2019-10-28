с чего всё началось

Власти Турции намерены ввести "налог на проживание" для всех объектов, которые оказывают какие-либо услуги туристам. Так, с апреля 2020 года отелям придется выплачивать в бюджет страны 1-2% от стоимости всех оказываемых услуг.

Турция введет новый налог на проживание в отелях

Происшествия В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Здоровье В Минздраве нашли способ продлить жизни россиян Замминистра подчеркнул, что соответствующий законопроект поможет продлить жизнь россиян и сократить потребление алкоголя в возрастной группе от 18 до 21 года.

Гаджеты Apple призвала владельцев iPhone 5 обновить iOS Американская корпорация Apple обратилась к владельцам смартфонов iPhone 5. Тем, у кого остались эти гаджеты, стали приходить сообщения на полный экран с призывом обновить операционную систему.

Происшествия В Липецке при падении с высоты разбилась 15-летняя школьница Вечером 27 октября 15-летняя девочка в сопровождении своих сверстников прогуливалась по этажам заброшенного высотного здания рембазы в военном городке, пишет местное издание LipetskMedia.

Хоккей Малкин подтвердил наличие гражданства США Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США.

Политика Трамп назвал Зеленского президентом России Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.

Общество Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации.

Происшествия Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24 Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.

Фигурное катание Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Политика Джонсон согласился с решением ЕС перенести брексит до 31 января Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил президенту Евросовета Дональду Туску письмо, в котором подтвердил согласие с решением Евросоюза перенести брексит до 31 января 2020 года.