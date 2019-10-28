Путешествия
Газета.RuТурция введет новый налог на проживание в отелях
Власти Турции намерены ввести "налог на проживание" для всех объектов, которые оказывают какие-либо услуги туристам. Так, с апреля 2020 года отелям придется выплачивать в бюджет страны 1-2% от стоимости всех оказываемых услуг.
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с чего всё началось
В туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который охватит все объекты размещения, включая и отели на популярных у россиян курортах, утверждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Коммерсантъ09:03
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