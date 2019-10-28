с чего всё началось

В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.

Отдых в Турции может подорожать

Общество В Москве проведут эксперимент по созданию частных СИЗО "Раздвинуть стены или построить новый блок начальник СИЗО не в силах, при всем желании", — пояснил Волков, добавив, что поэтому необходимость создания частных тюрем не вызывает у практиков никаких сомнений.

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