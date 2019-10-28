с чего всё началось

Власти Турции намерены ввести "налог на проживание" для всех объектов, которые оказывают какие-либо услуги туристам. Так, с апреля 2020 года отелям придется выплачивать в бюджет страны 1-2% от стоимости всех оказываемых услуг.

Турция введет новый налог на проживание в отелях

Автоспорт Нико Хюлькенберг: Квят в любом случае обогнал бы меня Гонщик Renault Нико Хюлькенберг считает, что Даниил Квят всё сделал правильно, попытавшись обогнать его на последнем круге Гран При Мексики, но сделать это стоило поаккуратнее.

Политика «Роснефть» назвала обвинения США по Венесуэле незаконными "Роснефть" назвала "незаконными" обвинения спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, а также заявила, что США демонстрируют лицемерие, избирательно разрешая нефтегазовым компаниям работать с Венесуэлой.

Происшествия В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы Ранее в мае 2018 года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщало о возбуждении уголовного дела по статье "Насильственные действия сексуального характера" и задержании 60-летнего учителя физкультуры одной из школ Красносельского района по подозрению в сексуальном насилии над второклассницей в школьном кабинете.

Авто Infiniti перестанет выпускать седан Q70 Руководство марки Infiniti приняло решение ликвидировать из своей линейки моделей флагманский седан Q70.

Здоровье Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии Смертельная эпидемия за считанные часы способна убить миллионы людей, заявляют американские ученые из университета Джонса Хопкинса.

Происшествия Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.

Экономика Bloomberg узнал возможных организаторов IPO «Яндекс.Такси» Именно Morgan Stanley и Goldman Sachs, а также Deutsche Bank занимались IPO "Яндекса" в Нью-Йорке в 2011 г. Они оба также входили в число андеррайтеров при IPO Uber, прошедшего весной 2019 г. "Яндекс.Такси" – совместное предприятие "Яндекса" и Uber.

Армия и оружие Тело аль-Багдади сбросили в море Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.

Гаджеты Стабильная версия MIUI 11 вышла на Xiaomi Mi CC9 После установки MIUI 11 вы получаете обновленный пользовательский интерфейс, другие иконки, общесистемный темный режим, новый системный шрифт Mi Lan Pro и улучшенную функцию всегда включенного дисплея.