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Вести.Ru
Вести.Ru

Турция ввела ограничения на провоз ручной клади в самолетах

Турция ввела временные ограничения на ручную кладь на авиарейсах, в том числе международных, в качестве дополнительной меры безопасности из-за пандемии COVID-19. Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала главная дирекция гражданской авиации Турции.В источнике
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РБК

АТОР сообщила об ограничениях по провозу ручной клади на рейсах в Турцию

РБКвчера в 13:05
Комсомольская правда

Новые правила по ручной клади при полете в Турцию: что можно брать в салон

Комсомольская правдавчера в 12:38
ТАСС

Авиавласти Турции ввели ограничения на перевозку ручной клади при перелетах в республику

ТАССвчера в 09:36
Интерфакс

Авиакомпании ввели ограничения на ручную кладь на рейсах в Турцию

Интерфаксвчера в 12:20
Lenta.ru

В Турции ввели ограничения при авиаперелетах в страну

Lenta.ruвчера в 11:12
Коммерсантъ

Турция ввела ограничения на ручную кладь при авиаперелетах

Коммерсантъвчера в 12:26
РИА Новости

Авиакомпании ввели ограничения по провозу ручной клади на рейсах в Турцию

РИА Новостивчера в 09:26

Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

Производитель Escalade ESV, Becker Auto Design, добавил полметра к колесной базе, увеличив и без того приличное расстояние между осями «обычного» внедорожника Cadillac до 3 302 мм и определенно повлияв на его способность преодолевать препятствия.
Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов
32CARS.ruвчера в 09:34
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Microsoft назвала месяц начала продаж Xbox Series X

Вашингтон, 12 августа 2020, 00:41 — REGNUM Microsoft уточнила, в какой именно месяц 2020 года она планирует запустить в продажу свою консоль нового поколения Xbox Series X. Об этом 11 августа сообщил новостной раздел сайта Xbox.
REGNUM17:41

Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
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Разработаны «умные» кирпичи для хранения электроэнергии

Разработчики утверждают, что «умные кирпичи», производство которых не будет слишком затратно, могут использоваться для хранения электроэнергии «как батарея» и могут стать предпочтительным строительным материалом в будущем.
Planet Todayвчера в 16:55