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Вести.Ru
Вести.Ru

Турция ввела ограничения на провоз ручной клади в самолетах

Турция ввела временные ограничения на ручную кладь на авиарейсах, в том числе международных, в качестве дополнительной меры безопасности из-за пандемии COVID-19. Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала главная дирекция гражданской авиации Турции.В источнике
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РБК

АТОР сообщила об ограничениях по провозу ручной клади на рейсах в Турцию

РБКвчера в 13:05
Комсомольская правда

Новые правила по ручной клади при полете в Турцию: что можно брать в салон

Комсомольская правдавчера в 12:38
Интерфакс

Авиакомпании ввели ограничения на ручную кладь на рейсах в Турцию

Интерфаксвчера в 12:20
Коммерсантъ

Турция ввела ограничения на ручную кладь при авиаперелетах

Коммерсантъвчера в 12:26
Lenta.ru

В Турции ввели ограничения при авиаперелетах в страну

Lenta.ruвчера в 11:12
ТАСС

Авиавласти Турции ввели ограничения на перевозку ручной клади при перелетах в республику

ТАССвчера в 09:36
РИА Новости

Авиакомпании ввели ограничения по провозу ручной клади на рейсах в Турцию

РИА Новостивчера в 09:26

В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ru10 августа в 07:36
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Американские космические силы смогут вести наступательные операции

Космические силы США в случае необходимости смогут вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве, говорится в доктрине этого нового вида вооруженных сил Соединенных Штатов.
РИА Новостивчера в 05:53
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Задержанный в Белоруссии журналист Максим Солопов освобожден

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Московский Комсомолецвчера в 13:40
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МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Ведомостивчера в 15:10
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154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

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Еще 12 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:14
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В Крыму планируют строительство нового стационарного водовода

"Технико-экономическое обоснование к стационарному водоводу готовится", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос, планируется ли строительство постоянно действующего водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами.
Газета.Ruвчера в 05:51
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