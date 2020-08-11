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Вести.Ru
Вести.Ru

Турция ввела ограничения на провоз ручной клади в самолетах

Турция ввела временные ограничения на ручную кладь на авиарейсах, в том числе международных, в качестве дополнительной меры безопасности из-за пандемии COVID-19. Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала главная дирекция гражданской авиации Турции.В источнике
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РБК

АТОР сообщила об ограничениях по провозу ручной клади на рейсах в Турцию

РБКвчера в 13:05
РИА Новости

Авиакомпании ввели ограничения по провозу ручной клади на рейсах в Турцию

РИА Новостивчера в 09:26
Коммерсантъ

Турция ввела ограничения на ручную кладь при авиаперелетах

Коммерсантъвчера в 12:26
Интерфакс

Авиакомпании ввели ограничения на ручную кладь на рейсах в Турцию

Интерфаксвчера в 12:20
Lenta.ru

В Турции ввели ограничения при авиаперелетах в страну

Lenta.ruвчера в 11:12
ТАСС

Авиавласти Турции ввели ограничения на перевозку ручной клади при перелетах в республику

ТАССвчера в 09:36
Комсомольская правда

Новые правила по ручной клади при полете в Турцию: что можно брать в салон

Комсомольская правдавчера в 12:38

В Ульяновской области появится «навигатор общественного здоровья»

Проект "Навигатор общественного здоровья", который позволит сформировать дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья, запустят в Ульяновской области в рамках нацпроекта "Демография".
В Ульяновской области появится «навигатор общественного здоровья»
ТАССвчера в 07:03
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СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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В Лиссабоне открывается решающая стадия Лиги чемпионов

В Лиссабоне открывается решающая стадия Лиги чемпионов Сегодня в Лиссабоне начинается турнир, которого еще не так давно не было в календаре, но который, в нем появившись, превратился в главное футбольное соревнование года.
Коммерсантъ17:49

Экологи назвали итоги вылова горбуши на Сахалине худшими за 10 лет

Для наглядного примера экологи привели статистические данные вылова горбуши на Сахалине в предыдущие четные годы за аналогичный период (с 1 июня по 10-13 августа): в 2012 году сахалинские рыбаки выловили 49,3 тыс. тонн, в 2014 году - 33,3 тыс. тонн, в 2016 году - 30,5 тыс. тонн, 2018 году - 13,7 тыс. тонн.
Интерфакс - Россия20:47
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Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
РИА Новости21:08

Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем

Три российских истребителя вылетели на перехват цели после того, как средства противовоздушной обороны обнаружили неизвестный воздушный объект над нейтральными водами Чукотского моря, который приближался к государственной границе России.
ИА Красная Веснавчера в 05:34
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