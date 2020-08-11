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Вести.Ru
Вести.Ru

Турция ввела ограничения на провоз ручной клади в самолетах

Турция ввела временные ограничения на ручную кладь на авиарейсах, в том числе международных, в качестве дополнительной меры безопасности из-за пандемии COVID-19. Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала главная дирекция гражданской авиации Турции.В источнике
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РБК

АТОР сообщила об ограничениях по провозу ручной клади на рейсах в Турцию

РБКвчера в 13:05
ТАСС

Авиавласти Турции ввели ограничения на перевозку ручной клади при перелетах в республику

ТАССвчера в 09:36
Коммерсантъ

Турция ввела ограничения на ручную кладь при авиаперелетах

Коммерсантъвчера в 12:26
Интерфакс

Авиакомпании ввели ограничения на ручную кладь на рейсах в Турцию

Интерфаксвчера в 12:20
Lenta.ru

В Турции ввели ограничения при авиаперелетах в страну

Lenta.ruвчера в 11:12
Комсомольская правда

Новые правила по ручной клади при полете в Турцию: что можно брать в салон

Комсомольская правдавчера в 12:38
РИА Новости

Авиакомпании ввели ограничения по провозу ручной клади на рейсах в Турцию

РИА Новостивчера в 09:26

Появилось видео с угрожающим подростку гранатой в Минске омоновцем

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Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

Производитель Escalade ESV, Becker Auto Design, добавил полметра к колесной базе, увеличив и без того приличное расстояние между осями «обычного» внедорожника Cadillac до 3 302 мм и определенно повлияв на его способность преодолевать препятствия.
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ТАССвчера в 07:03
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Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
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12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще 12 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:14
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