Турция ввела ограничения на провоз ручной клади в самолетах
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Турция ввела временные ограничения на ручную кладь на авиарейсах, в том числе международных, в качестве дополнительной меры безопасности из-за пандемии COVID-19. Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала главная дирекция гражданской авиации Турции.В источнике
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Новые правила по ручной клади при полете в Турцию: что можно брать в салон
Комсомольская правдавчера в 12:38