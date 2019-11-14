Футбол
MetaratingsТурция вышла на Евро-2020, сыграв вничью с Исландией
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
Озан Туфан
|8′
|24′
Альфред Финнбогасон
Арнор Сигурдссон
|36′
Арнор Траустасон
|63′
Арнор Траустасон
Хердюр Магнуссен
Дженгиз Ундер
Юсуф Языджи
|81′
Окай Йокушлу
|82′
|84′
Колбейн Сигторссон
|85′
Ари Скуласон
Микаэль Андерсон
Хакан Чалханоглу
Каан Айхан
|87′
Дженгиз Ундер
|90′+1′
Зеки Челик
|90′+4′
Зеки Челик
Омер Байрам
|90′+4′
Турция
Расстановка 4‑3‑3
12
Гюнок
19
Байрам
15
Демирал
4
Сёюнджю
13
Мераш
8
Йокушлу
14
Текдемир
6
Туфан
22
Айхан
17
Йылмаз
11
Языджи
1
Халльдоурссон
4
Паульссон
14
Арнасон
6
Сигурдссон
17
Андерсон
22
Бёдварссон
10
Сигурдссон
8
Бьярнасон
18
Магнуссон
9
Сигторссон
15
Сигурдссон
Исландия
Расстановка 4‑4‑2
Матч со сборной Исландией завершился со счётом 0:0. Благодаря этому результату на континентальное первенство также пробилась сборная Франции, которая завершила квалификацию на второй позиции в турнирной таблице.
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Турция — Исландия. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 14 ноября 2019 года
LiveSport.ru12 ноября в 21:00
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