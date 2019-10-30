Политика
RT на русскомТурция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
«Посол США в Анкаре Саттерфилд вызван в МИД в связи с законопроектом, за который проголосовала палата представителей США», — говорится в сообщении. Ранее 405 членов палаты представителей США проголосовали за принятие резолюции о признании геноцида армян, 11 выступили против.
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Я приветствую историческое голосование конгресса США, признающее геноцид армян. Резолюция 296 — смелый шаг на пути к служению правде и исторической справедливости, которая также принесет утешение миллионам потомков армян, выживших во время геноцида.
— Никол Пашинян, армянский политикРИА Новости вчера в 19:08
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Месть за «Источник мира». Турция назвала позорным решение США признать геноцид армян
Телеканал 360°вчера в 22:04
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