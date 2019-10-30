Политика

RT на русскомRT на русскомТурция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян

«Посол США в Анкаре Саттерфилд вызван в МИД в связи с законопроектом, за который проголосовала палата представителей США», — говорится в сообщении. Ранее 405 членов палаты представителей США проголосовали за принятие резолюции о признании геноцида армян, 11 выступили против.
Читать в источнике
Комментировать25
Никол Пашинян
Я приветствую историческое голосование конгресса США, признающее геноцид армян. Резолюция 296 — смелый шаг на пути к служению правде и исторической справедливости, которая также принесет утешение миллионам потомков армян, выживших во время геноцида.
— Никол Пашинян, армянский политикРИА Новости вчера в 19:08

Подробнее о событии

Американского посла вызвали в турецкий МИД в связи с принятием резолюции о признании геноцида армян

Эхо Москвы04:01

Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян

RT на русском03:29

В Анкаре заявили, что решения США о геноциде и санкциях подорвут отношения с Турцией

ТАСС03:48

МИД Турции вызвал посла США из-за резолюции о признании геноцида армян

РИА Новости03:44

Турция вызвала посла США из-за признания геноцида армян

РБК04:08

Месть за «Источник мира». Турция назвала позорным решение США признать геноцид армян

Телеканал 360°вчера в 22:04

Резолюция Конгресса США, это важный вклад в дело предотвращения новых трагедий - МИД

Sputnik Армения04:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Происшествия

Российского полицейского уволили за фото сотрудников ФСБ с бандитами

Капитана полиции из Новосибирска Станислава Кулькова уволили из уголовного розыска по борьбе с этнической преступностью за фотографии сотрудников ФСБ с представителями преступной группировки.
Lenta.ru 03:08
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
RT на русском 04:11
Политика

В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос

Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Красная весна 28 октября в 13:04
Армия и оружие

Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире

Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Общество

Грета Тунберг отказалась от экологической премии

Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.
Ридус вчера в 17:35
Хоккей

Радулов сделал хет-трик в ворота «Миннесоты»

Советский спорт 02:01
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты

Бисембеева родилась в 1896 году в царской России, была старшей из восьми детей.
РИА Новости 03:18
Общество

Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Армия и оружие

WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн

Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
Газета.Ru 00:15
Общество

Генпрокуратура предложила Титову разработать поправки в УПК

Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, дающие гарантии бизнесменам из «лондонского списка» о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ, сообщило надзорное ведомство аппарату уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Коммерсантъ 03:55
Шоу-бизнес

О болезни Андрея Аршавина рассказала Юлия Барановская

В эфире youtube-шоу Юлия призналась, что Андрей Аршавин уже шесть лет не интересуется жизнью детей.
Privet-Rostov.ru 04:44
Происшествия

Автобус загорелся возле тоннеля в Москве

Мослента 03:17
Футбол

Месси обошёл Роналду по числу голов в клубном футболе

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в матче с "Вальядолидом" (5:1) в рамках 11-го тура чемпионата Испании.
Soccer.ru вчера в 21:55
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Армия и оружие

На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»

РИА Новости 01:11
Кино

Звезда фильма «Пятница» Джон Уизерспун скончался в США

Телеканал 360° 04:52
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объяснила причину ухода из «Уральских пельменей»

Недавно стало известно об уходе звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой из юмористического шоу.
Дни.ру 03:47
Происшествия

В Ленобласти погибли четыре человека при пожаре в жилом доме

ТАСС 03:40
Здоровье

Потенциально опасную тюменскую рыбу увозили на продажу в три региона

Рыба, выловленная из озера Андреевское в Тобольском районе и потенциально опасная для здоровья, реализовывалась для продажи в Тюменской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.
ФедералПресс 01:06
Политика

Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову у здания МИД

РЕН ТВ вчера в 08:07
Происшествия

СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов

Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.
REGNUM вчера в 08:55
Экономика

Минсельхоз сообщил, что РФ полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия

Минсельхоз уверен, что Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия. Об этом говорится в сообщении министерства.
ТАСС 02:43
Гаджеты

Рендер фитнес-браслета Huawei Band 4 Pro попал в Интернет

Сетевые источники обнародовали качественный рендер трекера физической активности Band 4 Pro, который, как ожидается, в скором времени анонсирует китайский телекоммуникационный гигант Huawei.
3DNews 04:01
Происшествия

Число жертв паводков в Иркутской области выросло до 26

Человек, считавшийся пропавшим без вести после паводков в Иркутской области, найден мертвым, рассказали в региональной прокуратуре.
Известия 03:28
Шоу-бизнес

Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным

Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер 28 октября в 11:36
Общество

Peugeot и Fiat Chrysler начали обсуждать слияние

Интерфакс 03:58
Кино

Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»

По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященного правлению династии королей Таргариенов до событий оригинального сериала.
РБК вчера в 20:33
Армия и оружие

Бельгия сообщила о перехвате «мощного Су-35» над Балтикой

Бельгийские ВВС, входящие в группу НАТО по патрулированию территории над Балтикой, заявили о перехвате российских самолетов.
Московский Комсомолец вчера в 12:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное