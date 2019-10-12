Армия и оружие
Вести.RuТурецкая армия захватила город Рас-эль-Айн в Сирии
Турецкая армия совместно с частями Свободной сирийской армии в субботу захватила сирийский город Рас-эль-Айн. Перед захватом город подвергся интенсивным ударам авиации и артиллерии турецких войск, пишет ТАСС. Сообщений о погибших мирных жителях пока не поступало.
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Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан вчера в 20:00
Происшествия
Полиция назвала причину массовой драки на рынке в Новосибирске
Днем 7 октября в районе Хилокского рынка Новосибирска произошла массовая драка, где, по данным СМИ, приняли участие около 50 человек.
РБК 12:43
Здоровье
Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса
15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.
Ugpressa.ru вчера в 13:05
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 10 октября в 02:27
Политика
Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии
РИА Новости 02:03
Армия и оружие
Генштаб Украины озвучил условие прекращение войны в Донбассе
"Боевые действия на Донбассе должны быть завершены исключительно при условии освобождения всех украинских заложников и пленных, полного взятия под контроль Украины оккупированных в настоящее время территорий и соответствующих участков государственной границы с Российской Федерацией", - заявил Хомчак.
ИА Новороссия 09 октября в 06:11
Происшествия
Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео
Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
Lenta.ru 11:26
Экономика
Зять Ельцина и его дочь решили продать свои доли в компании Дерипаски
В декабре 2018 года сообщалось, что Юмашевы хотят продать в свою долю в En+ Group. Тогда их доля составляла 7,5%, что немного ниже нынешней.
URA.Ru вчера в 11:35
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Армия и оружие
Нацбатальон «Азов» начал зачистку Золотого от сторонников ЛНР
Боевики радикального формирования «Азов» (запрещено в России) начали зачистку населённого пункта Золотое от сторонников ЛНР, заявил изданию «Новороссия» офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Московский Комсомолец 10:17
Авто
Нужно ли подзаряжать аккумулятор перед наступающими заморозками?
После нескольких лет эксплуатации автомобильный аккумулятор капризничает.
Аргументы и Факты 10 октября в 08:00
Игры
Nvidia добавит рейтрейсинг в старые игры. Создали отдельную команду
Nvidia создала отдельную команду для внедрения рейтрейсинга в старые игры. Разработчики заняты еще не анонсированным проектом.
Cyber.sports.ru 12:40
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк показала архивные фото актрисы
Накануне, 11 октября, родственники Заворотнюк опубликовали опровержение некоторых новостей о ее состоянии, а также показали фотографии преследующих семью артистки папарацци.
Lenta.ru 10:04
Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета 01:55
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Шоу-бизнес
Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем
В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Комсомольская правда вчера в 11:41
Политика
Глава МИД Украины объяснил причину срыва разведения войск в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пояснил в интервью «Укринформ», чем обусловлен срыв разведения сил в Донбассе.
РБК 12:28
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Коммерсантъ вчера в 04:23
Гаджеты
Опубликован список приложений для обязательной установки на Android 10
В Сети размещен документ, где перечислено, какие приложения Google производители должны в обязательном порядке устанавливать на смартфоны с Android 10.
Экономика сегодня 09:31
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой
Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Дни24 вчера в 11:41
Армия и оружие
Германия прекратит военные поставки Турции из-за операции в Сирии
«Ввиду турецкой военной операции на северо-востоке Сирии федеральное правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки продукции оборонного комплекса, которые могут быть задействованы Турцией в Сирии», — заявил он в интервью Bild am Sonntag.
БИЗНЕС Online 12:26
Автоспорт
Квалификация Гран-при Японии перенесена из-за тайфуна
Квалификация этапа Гран-при Формулы-1 в Японии перенесена с субботы на воскресенье, 13 октября.
Нева Спорт вчера в 01:16
Кино
Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Аргументы и Факты вчера в 20:01
Экономика
Сбербанк отменит комиссию за межрегиональные переводы в 2020 году
В 2020 году Сбербанк планирует отменить комиссию за переводы средств между регионами внутри банка, сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ вчера в 07:24
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Единоборства
Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо
Россиянин в канун встречи с доминиканцем показал на весах 79,0 кг, а вес Кастильо составил 79,3 кг.
Чемпионат вчера в 15:31
Происшествия
Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево
Известия вчера в 15:17
Происшествия
В Японии выросло число пострадавших от тайфуна «Хагабис»
В Японии от тайфуна «Хагабис» погибли как минимум два человека, еще около 70 пострадали, сообщает 12 октября Kyodo.
REGNUM 10:05
Шоу-бизнес
Лиама Хемсворта заметили на свидании с новой девушкой
Источник из близкого окружения Хемсворта сообщил изданию People, что актер осторожен в новых отношениях и не спешит бросаться в омут с головой.
Salt Mag 03:55