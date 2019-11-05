Армия и оружие
ТАССReuters: в Сирии задержали сестру аль-Багдади
Турецкие силы в понедельник задержали сестру ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя властей Турции.
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Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Коммерсантъ 17:18
Финансы
Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС
Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК 16:00
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Общество
Путин примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства
РИА Новости вчера в 07:16
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
РБК 19:29
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 10:45
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru вчера в 15:54
Политика
Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем
Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:55
Происшествия
В роддоме на Солидарности упал неисправный лифт с рабочими
В понедельник, 4 ноября, в роддоме №18 на проспекте Солидарности в Петербурге упал грузовой лифт.
Форпост Северо-Запад 11:48
Энергетика
На Камчатке седьмой раз с начала года подорожало автомобильное топливо
В седьмой раз с начала 2019 года на Камчатке подорожал бензин, также выросла цена на дизтопливо, стоимость которого довольно долго оставалась стабильной, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:28
Политика
Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО
Украина вступит в НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1".
РИА Новости 16:44
Шоу-бизнес
Леонид Барац развелся со второй женой
«СтарХит» пытался дозвониться до супруги 48-летнего актера и узнать, что она думает по поводу измены мужа, но Анна Моисеева, законная жена комика, выключила телефон.
StarHit.ru 00:30
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Политика
США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения
США направили официальное уведомление ООН о выходе из Парижского соглашения по климату.
Российская газета 16:20
Происшествия
В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 в Чили. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
RT на русском 18:12
Музыка
Земфира после долгого перерыва представила в Дубае новые песни
Российская рок-певица Земфира выступила на международном фестивале PaRUS в Дубае, где представила две новые композиции, получившие названия Abuse и Goodbye.
ФАН вчера в 04:59
Политика
Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне
Глава кипрского МИД Никос Христодулидис сообщил, что республика подала заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года.
Взгляд.ру 13:34
Общество
Медведев сравнил стоимость интернета в России и в США с Японией
Безлимитный интернет в России обходится пользователям в несколько раз дешевле, нежели жителям других развитых государств, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
РБК вчера в 07:26
Происшествия
В больнице Челябинской области пациентке помыли лицо половой тряпкой
Московский Комсомолец 16:55
Армия и оружие
Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. Ежегодно эта дата отмечается пятого ноября.
ТК Звезда 16:38
Кино
Продюсер «Ведьмака» распланировала семь сезонов
Первому сезону сериала "Ведьмак" еще только предстоит дебютировать на платформе Netflix, а его создательница Лорен Шмидт уже распланировала его развитие на много лет вперед.
Kinonews.ru 02 ноября в 04:20
Армия и оружие
США назвали самое работающее оружие России
Lenta.ru 16:08
Шоу-бизнес
Друг Максима Фадеева опасается за здоровье продюсера
Друг продюсера Максима Фадеева известный адвокат Сергей Жорин выразил беспокойство по поводу состояния здоровья композитора.
Пятый канал вчера в 19:33
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Экономика
Учетную ставку на Украине снизили, предполагая успешную работу с МВФ
Регулятор напоминает, что соответствующий вопрос рассматривался на заседании комитета монетарной политики Нацбанка 22−23 октября, и в итоге все члены комитета единогласно высказались за снижение учетной ставки, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:04
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06:49