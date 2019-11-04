Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТурция задержала сестру аль-Багдади с семьей

Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters. Как стало известно, Расмия Авад была поймана вместе с мужем и невесткой.
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Власти Турции задержали на северо-западе Сирии старшую сестру убитого лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади, сообщили агентства Reuters и Associated Press
 со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
Life.ruвчера в 18:45

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AP узнало о задержании в Сирии сестры убитого Багдади и членов ее семьи

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ТАССвчера в 18:28

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РИА Новостивчера в 18:24
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