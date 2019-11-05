Армия и оружие

Свободная ПрессаСвободная ПрессаВ Турции задержана сестра аль-Багдади

Родственников аль-Багдади допрашивают. Вместе с сестрой были задержаны ее муж и невестка. Аль-Багдади, как утверждают власти США, был ликвидирован в результате спецоперации.
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с чего всё началось
Власти Турции задержали на северо-западе Сирии старшую сестру убитого лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади, сообщили агентства Reuters и Associated Press
 со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
Life.ruвчера в 18:45

Подробнее о событии

AP узнало о задержании в Сирии сестры убитого Багдади и членов ее семьи

Интерфаксвчера в 19:53

СМИ сообщают о задержании Турцией старшей сестры аль-Багдади с семьей

РИА Новостивчера в 18:24

Мировые СМИ: в Сирии задержана сестра главаря ИГ аль-Багдади

Вести.Ruвчера в 18:46

СМИ узнали о задержании сестры убитого главаря ИГ

Коммерсантъвчера в 18:32

Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей

Газета.Ruвчера в 18:29

Reuters: в Сирии задержали сестру аль-Багдади

ТАССвчера в 18:28

СМИ узнали о задержании сестры ликвидированного лидера ИГ аль-Багдади

РБКвчера в 19:29
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:38, Вашингтон
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК вчера в 13:34
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Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
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Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Происшествия

Уборщица в миасской больнице помыла пациентку грязной половой тряпкой

УралПолит.Ru вчера в 23:31
Футбол

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В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса 03 ноября в 10:37
Политика

Более половины американцев одобряют импичмент Трампа

Более половины жителей США поддерживают процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, которую начали представители Демократической партии в Конгрессе.
Известия вчера в 17:40
Авто

Infiniti показала изображение нового купе-кроссовера QX55

Компания Infiniti опубликовала свежее тизерное изображение нового купе-кроссовера QX55.
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Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

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Известия 00:32
Происшествия

Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области скончался от ранения

Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области Виктор Юдин скончался 4 ноября в больнице от огнестрельного ранения, информирует пресс-служба суда.
Московский Комсомолец 00:44
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 12:40
Общество

Свыше половины россиян оказались безразличны к Навальному

Более 60% россиян безразличны к оппозиционному политику Алексею Навальному и ничего не знают о его деятельности, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 22:44
Общество

В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву

Адвокат Исрафил Гададов просил суд включить Киркорова, Галкина и Пугачеву в список свидетелей.
Газета.Ru 01:08
Футбол

«Если против нас ставят автобус — значит, боятся». Тедеско — о судьях, стиле и проблемах «Спартака»

После первого поражения в «Спартаке» — от тульского «Арсенала» (0:1) — Доменико Тедеско поговорил с журналистами о недовольством судьями, составе «Спартака» и разнице в стилях между чемпионатами России и Германии.
Sport24.ru 00:30
Общество

В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».
РБК вчера в 22:28
Политика

В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском вчера в 16:25
Финансы

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Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Известия 00:56
Гаджеты

Apple AirPods Pro появятся в России с 12 ноября

В России уже стартовал приём предварительных заказов на новые беспроводные наушники Apple AirPods Pro, но в продаже гарнитура появится только с 12 ноября.
MobiDevices вчера в 06:27
Политика

Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

RT на русском 03 ноября в 13:05
Политика

Экс-депутат Рады: Зеленский не является хозяином офиса президента

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила в эфире телеканала «112 Украина», что украинский лидер Владимир Зеленский «точно не является хозяином» офиса президента.
RT на русском вчера в 17:55
Политика

Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в вопросе вступления Украины в альянс Россия «не имеет права голоса».
Известия вчера в 20:10
Культура

Ложкари из Екатеринбурга участвуют в шоу талантов в Англии

ТагилСити.ру вчера в 23:04
Армия и оружие

Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»

Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:57
Наука

Ученые: Ночник может привести к развитию смертельных заболеваний

Дни24 вчера в 13:19
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
РБК вчера в 19:29
Общество

РБК узнал об утечке данных владельцев кредитных карт Альфа-банка

Один из клиентов после звонка мошенников заблокировал карту. Данные клиентов из договоров «Альфастрахования» РБК подтвердить не смог.
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Шоу-бизнес

Ева Польна прокомментировала состояние дочери

Эвелин, дочь солистки «Гостей из будущего» Евы Польны и певца Дениса Клявера, попала в реанимацию в бессознательном состоянии.
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Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

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Общество

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РИА Новости 01:00
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Музыка

Королева сцены: Киркоров встретил Лару Фабиан на ковровой дорожке

Не смог пропустить столь громкое событие Филипп Киркоров. На ковровой дорожке он встретил легендарную певицу из Канады — Лару Фабиан.
Телепрограмма вчера в 07:27
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