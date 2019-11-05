Армия и оружие
Газета.RuТурция задержала сестру аль-Багдади с семьей
Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters. Как стало известно, Расмия Авад была поймана вместе с мужем и невесткой.
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Общество
В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах
Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».
Политика
Конгрессмен: надо помочь странам «Триморья» снизить зависимость от России
Оказать поддержку странам Центральной и Восточной Европы в избавлении от «излишней» зависимости от российского топлива предложила член палаты представителей США Марси Каптур 5 ноября, сообщает RT.
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
Общество
Названы города России с самыми качественными дорогами
Самые качественные дороги в России оказались в Тюмени, Белгороде и Барнауле, самые безопасные – также в Белгороде, Казани и Перми, сообщили эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам мониторинга в 2019 году.
Шоу-бизнес
Пугачёва расцеловала Волочкову после концерта в Минске
Балетная танцовщица Анастасия Волочкова приняла участие в концерте Аллы Пугачёвой в Минске, после которого Примадонна поблагодарила и расцеловала балерину.
Технологии
В России запустили сервис Apple TV+ без русского дубляжа
Только оригинальные фильмы и сериалы сервиса вышли без русского дубляжа, однако их можно посмотреть с субтитрами.
Происшествия
СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Политика
Президент РФ назначил в Волгоградской области новых судей
В арбитражном суде Волгоградской области судьей стала Екатерина Мицкевич.
Происшествия
6 лет колонии получил глава томской организации Свидетелей Иеговы
Судья приговорил его к шести годам колонии общего режима. По данному факту проводится проверка.
Политика
В МИД РФ назвали недружественным отказ Эстонии в пролете и заходе российских судов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в недоумении от отказа Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков" и считает его недружественным.
Армия и оружие
Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Общество
Эксперты назвали способы борьбы с нехваткой солнечного света
Недостаток солнечного света негативно влияет как на психологическое, так и на физическое состояние человека, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на опрошенных экспертов.
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
Экономика
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Кино
Съемки новых «Фантастических тварей» перенесли
Происшествия
По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых
В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
Экономика
«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens
Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов просит правительство не заключать СПИК также и с производителями ГТБМ, в которых есть доля у нерезидента РФ (письмо от 23 октября есть у "Ъ").
Общество
Данные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет
По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
Политика
Путин уволил высокопоставленного уральского следователя
Президент России Владимир Путин уволил главу Четвертого следственного управления ГСУ СКР Руслана Ибиева.
Здоровье
Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха
Цена на квартиры вдвое разнится.
Происшествия
В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»
В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".
Футбол
Семин: «Локомотив» будет играть в сбалансированный футбол с «Ювентусом»
Семин допустил, что "Ювентусу" игра в Москве дастся проще, чем в Турине, где итальянская команда выиграла со счетом 2:1. "Но мы хотели бы сделать наоборот, будем бороться в каждом эпизоде и каждом моменте, мы должны играть в сбалансированный футбол, иначе их нападающих будет очень сложно удержать", - подчеркнул Семин.
Общество
Неплатежи компаний за вывоз мусора в России выросли до 70%
Уровень неплатежей за вывоз мусора юридическими лицами в России составляет от 65 до 70%, заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
Спорт
Олимпийский чемпион Василенко умер в возрасте 43 лет
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.