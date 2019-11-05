Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТурция задержала сестру аль-Багдади с семьей

Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters. Как стало известно, Расмия Авад была поймана вместе с мужем и невесткой.
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СМИ узнали о задержании сестры убитого главаря ИГ

Коммерсантъвчера в 18:32

AP узнало о задержании в Сирии сестры убитого Багдади и членов ее семьи

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СМИ узнали о задержании сестры ликвидированного лидера ИГ аль-Багдади

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Мировые СМИ: в Сирии задержана сестра главаря ИГ аль-Багдади

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Турция подтвердила арест сестры аль-Багдади

РИА Новости04:00

Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей

Газета.Ruвчера в 18:29

Reuters: в Сирии задержали сестру аль-Багдади

ТАССвчера в 18:28
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По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
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Путин уволил высокопоставленного уральского следователя

Президент России Владимир Путин уволил главу Четвертого следственного управления ГСУ СКР Руслана Ибиева.
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Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

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