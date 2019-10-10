Армия и оружие
Взгляд.руТурция захватила обозначенные цели в ходе операции в Сирии
Минобороны Турции сообщило о захвате целей, обозначенных в ходе новой трансграничной операции «Источник мира» в Сирии.
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Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
РИА Новости 06:31
Шоу-бизнес
Семак повторно женился в Италии
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак официально женился на своей возлюбленной Анне.
Life.ru 08 октября в 11:59
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Политика
Памфилова рассказала о деталях закрытой части встречи с Путиным
Встреча Памфиловой с Путиным прошла накануне, 9 октября.
Ведомости 08:12
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Российская газета 03:22
Происшествия
Сбежавшую в Грузию полковника полиции задержали в Ростове-на-Дону
Сбежавшую в Грузию полковника полиции задержали в Ростове-на-Дону Сбежавшая в Грузию полковник полиции Наталья Разумная задержана в Ростове-на-Дону, сообщает издание «Блокнот» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Русский дедлайн 08:26
Происшествия
В Саратове продолжаются поиски пропавшей Лизы Киселевой
В Саратове тысячи добровольцев вышли на поиски пропавшей вчера девятилетней Лизы Киселевой. Девочку не прекращая ищут со вчерашнего вечера.
The Saratov Room 06:05
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 04:20
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Футбол
Президент УЕФА отметил высокий уровень подготовки России к Евро-2020
Россия полностью готова к проведению матчей Чемпионата Европы по футболу 2020 года (Евро-2020), заявил президент УЕФА Александер Чеферин на Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде.
Rambler News Service 06:54
Гаджеты
Microsoft окончательно починила принтеры, но доломала меню «Пуск» в Windows 10
Обновление окончательно решает проблему с принтерами и печатью, которые появились с выпуском 26 сентября апдейта под номером KB4517211.
iXBT.com 08:25
Музыка
Украинский музыкант пожелал бойцам ВСУ умереть
Музыкант Харьковского академического театра музыкальной комедии Петр Мальцев пожелал смерти солдатам ВСУ.
Взгляд.ру 06:52
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Политика
Путин сменил трех начальников управлений в Кремле
Начальником управления информационного и документационного сопровождения президента до назначения Федорова был Сергей Осипов, утвержденный на этом посту в 2012 году и освобожденный от должности 29 августа 2019 года.
РБК 06:25
Космос
Запуск миссии «Луна-25» могут снова перенести
Запуск российской космической миссии «Луна-25», который планируется осуществить в 2021 году, могут вновь перенести.
Телеканал 360° 08:34
Шоу-бизнес
Эрика Герцег рассказала о своих чувствах к Константину Меладзе
Эрика Герцег, которую многие называют соперницей Веры Брежневой, рассказала правду о своих чувствах к Константину Меладзе.
Актуальные Новости 04:17
Политика
Зеленский обещает распустить Раду в случае распрей в «Слуге народа»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выстроил «жесткую вертикаль» во фракции «Слуга народа», «потому что люди их выбрали».
REGNUM 06:51
Политика
Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Гаджеты
Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом
iReactor вчера в 16:48
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Газета.Ru 03:03
Кино
Клона Уилла Смита сыграла цифровая копия артиста
Газета.Ru вчера в 04:20
Авто
Появились шпионские фото интерьера новой Kia Optima
На сей раз все внимание к интерьеру, свежая фотография которого появилась в распоряжении Thekoreancarblog.com.
Автоновости дня 03:33
Политика
Зеленский отказался считать Украину обслуживающим персоналом США
Украина не обслуживает интересы США. При этом она хочет и дальше укреплять отношения с Соединенными Штатами.
Телеканал 360° 07:00
Кино
Том Холланд побрился налысо ради новой роли
Звезда Marvel Том Холланд побрился налысо. Актеру пришлось сменить имидж ради новой роли.
Актуальные Новости 07:17
Транспорт
В Сибири появились гибкие столбы
На дороге уложен новый асфальт, укреплены обочины, нанесена разметка из термопластика, установлены дорожные знаки и гибкие столбы, разделяющие встречные потоки на опасных участках.
Lenta.ru 08:45
Политика
Зеленский заявил, что против введения военного положения на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против введения на Украине военного положения и вообще против попыток решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем.
ТАСС 06:04