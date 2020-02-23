Общество
Парламентская газетаТурция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса, сообщили СМИ
Турция решила в качестве меры предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этом государстве зафиксировали 43 случая заражения коронавирусом, сообщило издание Daily Sabah со ссылкой на источники. Об этом сообщает РИА «Новости».
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с чего всё началось
Власти Турции закрыли границу с Ираном на фоне ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в исламской республике, сообщило в воскресенье, 23 февраля, турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники.Известия08:52
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Вопрос повышения доходов россиян находится на постоянном контроле властей.
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В Москве прошел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
Более 10 тыс. фейерверков украсили небо Москвы в честь Дня защитника Отечества.