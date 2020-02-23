Общество

Парламентская газетаПарламентская газетаТурция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса, сообщили СМИ

Турция решила в качестве меры предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этом государстве зафиксировали 43 случая заражения коронавирусом, сообщило издание Daily Sabah со ссылкой на источники. Об этом сообщает РИА «Новости».
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с чего всё началось
Власти Турции закрыли границу с Ираном на фоне ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в исламской республике, сообщило в воскресенье, 23 февраля, турецкое издание Daily Sabah
 со ссылкой на источники.
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