с чего всё началось

Турция решила в качестве меры предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этом государстве зафиксировали 43 случая заражения коронавирусом, сообщило издание Daily Sabah со ссылкой на источники. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политика Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.

Шоу-бизнес Пелагея рассказала о жизни после развода Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Общество Ученые проследили источник коронавируса в Китае Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.

Биатлон На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.

Происшествия В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.

Общество Публикуем гороскоп с 22 по 28 февраля 2020 года «Алтайская правда» представляет гороскоп с 22 по 28 февраля 2020 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Энергетический спад предлагает приостановиться и даже призадуматься.